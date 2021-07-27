В Індії знайшли вбитою 17-річну дівчинку. До цього злочину причетні 10 найближчих родичів загиблої.

Про це повідомляє BBC.

17-річну Неху Пасван вбили через те, що вона відмовлялася носити традиційний індійський одяг, обираючи більш сучасне вбрання.

Мама загиблої, Шакунтала Пасван, розповіла, що дідусь і дядько били палицями дівчину через те, що вона носила джинси.

Спочатку бабуся і дідусь наказали дівчині відмовитися від джинсів, але вона заявила, що продовжуватиме носити одяг, який їй подобається. Потім конфлікт переріс у насильство. Дівчинку били, доки вона не втратила свідомість. Мама просила, щоб Неху відвезли у лікарню. Родичі погодилися, але заборонили жінці супроводжувати доньку.

Шакунтала домовилася, щоб інші її родичі спробували знайти дівчинку в лікарні. Проте їм не вдалося це зробити. Лікарі відповідали, що Нехи у них немає.

Наступного дня матері повідомили, що тіло 17-річної Нехи висить на мосту через річку Гандак, що протікає через регіон. Шакунтала негайно туди приїхала й виявила тіло доньки.

Представник поліції Шріяш Тріпаті розповів, що до вбивства причетні 10 родичів загиблої – бабуся і дідусь Нехи, її дядько, тітка, двоюрідні брати і сестри, а також водій автомобіля. Чотири фігуранти, а саме бабуся, дідусь, дядько Нехи та водій, вже арештовані.

Інших підозрюваних шукає поліція.