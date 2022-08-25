Протягом 24 серпня, у День Незалежності України, сигнал щодо повітряної тривоги сумарно був оголошений 189 разів.

Про це йдеться у Telegram-каналі “Карта повітряних тривог”.

У День Незалежності України сили РФ завдали ракетних ударів по кількох містах України. РФ близько першої ночі атакувала Новобаварський район Харкова. Близько четвертої ранку РФ завдала удару по Запоріжжю. Водночас воїни ЗСУ відбили три спроби росіян вести наступ з Харківської та Донецької областей.

Також 24 серпня російські військові завдали ракетний удар по вагонах на залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару щонайменше 22 особи загинули, майже пів сотні отримали поранення.

Зокрема окупанти обстріляли територію Хмельницької області. Завдано 2 ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району.

Сповістили й про кілька “приходів” реактивної системи залпового вогню “Торнадо-С” в Металургійному районі касетними боєприпасами у Кривому Розі.

Згодом надійшла інформація про декілька вибухів, що пролунали в одній із громад Вишгородського району. Військові РФ завдали ракетного удару, однак жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає.