Повітряна атака РФ 10-11 жовтня з десятками ракетних ударів по українських містах та їх електричній інфраструктурі продемонструвала здатність Москви вражати цілі по всій країні. Але це також чітко показало межі такої тактики у просуванні військових цілей РФ.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Українська протиповітряна оборона перехопила приблизно половину з 84 ракет, які РФ випустила відразу.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ці атаки стали відповіддю на вибух, що стався у вихідні на Керченському мосту, що з’єднує РФ з окупованим Кримом, що Москва назвала терористичним актом з боку України.

Вони відбулись в той момент, коли російські війська втратили позиції перед українськими силами на сході та півдні країни, районах, які Путін назвав територією РФ після так званих референдумів.

“Те, що вони, здається, зробили сьогодні, а саме вражаючи цивільні цілі та інфраструктуру, здається, було набагато більше сигналізацією з їхнього боку, ніж досягненням реального військового ефекту”, — зазначив дослідник з Королівського інституту об’єднаних служб, аналітичного центру у Лондоні Сідхарт Каушал.

Каушал пояснив, що, схоже, пошкодження “хоча воно і трагічне, насправді не має реальної військової цінності, і вони витратили досить дорогі можливості”.

Українські військові повідомили, що РФ використовувала крилаті ракети з землі, моря та повітря, балістичні ракети, зенітні ракети та безпілотники іранського виробництва. Каушал припустив, що деякі удари, схоже, були нанесені з використанням крилатих ракет 3M-14 “Калібр”, запущених з фрегатів і підводних човнів у Чорному морі. Попри те, що вони рухаються з відносно низькою швидкістю, що допомагає їх збити, крилаті ракети можуть здійснювати численні маневри в польоті, що ускладнює їх виявлення.

Україна значною мірою залежить від систем протиповітряної оборони радянських часів С-300, хоча має й інші. Напади на цивільних, засуджені Європейським Союзом як воєнний злочин, можуть посилити тиск на західні уряди з вимогою забезпечити більше систем протиповітряної оборони, як просив Київ.

Жодна система протиповітряної оборони не може бути повністю ефективною в країні розміром з Україну. Але багато засобів протиповітряної оборони України було стримано, щоб захистити столицю та інші міста. За словами аналітиків, постачання додаткової кількості систем дозволить вивільнити частину для кращого захисту українських військ від російських атак на лінії фронту.

Військові історики давно помітили, що стратегічні повітряні кампанії — покарання цивільного населення та пошкодження критичної інфраструктури, щоб підірвати моральний дух і послабити волю ворога — мають поганий досвід впливу на результати конфліктів без наземного компонента.

Повітряні сили, включаючи ракетні війська, є найбільш ефективними, коли вони змінюють баланс сил на землі, наприклад, вдаряючи по лініях постачання або надаючи тактичну підтримку військам на полі, вважають аналітики.

Західні аналітики також сумніваються, що РФ зможе довго підтримувати високоточні ракетні атаки в такому темпі, як у понеділок. Згідно з оцінками західної розвідки з березня, російські запаси високоточних ракет наземного удару вичерпуються.

За словами аналітиків, деякі ракети також потрібно буде затримати для інших можливих застосувань, окрім поточної кампанії. Москві потрібно було б зберігати певний інвентар на випадок таких подій, як вступ сил Організації Північноатлантичного договору у війну.

Однією з можливих ознак обмежених запасів є те, що РФ використовує ракети класу “море-море” для атаки на наземні цілі, для якої вони є неточними та невідповідними.

Аналітики також припускають, що російське виробництво ракет для поповнення запасів обмежене санкціями Заходу, що забороняє експорт до РФ західної електроніки та мікросхем, критичних для бортових систем наведення.

Можливо РФ і зможе знайти деякі з цих компонентів на чорних ринках і виготовити деякі з них власноруч, все ж поповнити понад 2000 або близько того крилатих і балістичних ракет, які, за оцінками, були використані досі у війні, буде проблемою.