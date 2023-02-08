Розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об'єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.

Про це повідомляє The Washington Post.

Так, стеження за допомогою повітряних куль здійснювалося серед іншого над Японією, Індією, В’єтнамом, Тайванем та Філіппінами.

Офіційні особи заявили, що ці розвідувальні дирижаблі, якими частково керують ВПС НОАК, були помічені над п’ятьма континентами.

Держдепартамент США направив до всіх американських посольств детальну інформацію про “кулі-розвідники”, яка також може бути надана третім країнам.

Аналітики досі не знають розміру флоту повітряних куль, але з 2018 року було проведено “десятки” місій, зазначив один американський посадовець. Вони використовують переваги технології, наданої приватною китайською компанією, яка є частиною цивільно-військових зусиль країни — програми, за якою приватні компанії розробляють технології та можливості, що використовуються КНР.

За минулі роки щонайменше чотири повітряні кулі були помічені над Гаваями, Флоридою, Техасом і Гуамом — на додаток до однієї, яку відстежили минулого тижня. Три з чотирьох випадків відбулися за часів адміністрації Трампа, але лише нещодавно їх ідентифікували як китайські дирижаблі стеження. За словами офіційних осіб, інші повітряні кулі були помічені в Латинській Америці та союзних країнах у Тихому океані.

За словами офіційних осіб, Китай широко використовує повітряні кулі для спостереження за цілями на землі. На них часто не використовуються найсучасніші технології — у більшості випадків датчики на борту не фіксують більше інформації, ніж Китай може отримати за допомогою супутника.

Але повітряні кулі мають деякі переваги. Вони можуть затримуватися над ціллю годинами, тоді як супутник, що обертається навколо Землі, може мати всього кілька хвилин, щоб зробити знімок своєї цілі.

Якщо у вас є повітряна куля, яка рухається надзвичайно повільно, ви маєте витривалість, яку не можете отримати від супутника”, — сказав генерал-лейтенант ВПС у відставці Чарлі Мур, колишній пілот винищувача, який допомагав проводити операції з NORAD.

Аналітики вважають, що повітряними кулями, як і безпілотниками, можна керувати дистанційно — зі швидкістю від 30 до 60 миль на годину, їхні шляхи менш передбачувані, а тому їх складніше відстежити. Повітряні кулі також набагато дешевші у виробництві та запуску, ніж супутники космічного базування.

Офіційні особи зазначили, що міністерство закордонних справ Китаю, очевидно, було захоплене зненацька та засмучено тим, що Блінкен скасував свій візит після інциденту. Спочатку міністерство опублікувало заяву, в якій говориться, що Китай “висловлює жаль з приводу того, що дирижабль помилково зайшов у Сполучені Штати”. Відтоді Пекін зв’язувався зі своїми сусідами, щоб зберегти лінії зв’язку відкритими на тлі загострення кризи. За словами одного посадовця з Тихоокеанського регіону, це сигнал, що Пекін був збентежений польотом повітряної кулі через Сполучені Штати та намагався придушити суперечку.

У заяві на вихідних речник Міністерства закордонних справ Китаю закликав зберігати “холодний і розважливий” підхід до інциденту.

Зовнішня політика Китаю — це постійний пошук важелів впливу, і в більшості випадків є широкі можливості, – наголосив посадовець. Тому, коли китайці закликають до спокою та холоднокровності, ви можете бути впевнені, що у них майже немає варіантів”.

2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом. У Сполучених Штатах різко відреагували на інцидент, скасувавши заплановані візити офіційних осіб до КНР, попри пояснення Китаю, що куля використовується лише для метеорологічних спостережень.

Кулю зафіксували над штатом Монтана.

У відповідь на інцидент у США відклали візит державного секретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, який мав відбутись 5-6 лютого. За словами держсекретаря, поява китайської повітряної кулі в повітряному просторі Сполучених Штатів є “порушенням суверенітету та явним порушенням міжнародного права”.

США збили китайську кулю над повітряним простором Південної Кароліни 4 лютого.

У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила в повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона в можливому шпигунстві як “безпідставні спекуляції та пропаганду”, заявивши про використання інциденту як “привід для очорнення Китаю”.

Згодом Пекін засудив рішення Пентагону збити китайський зонд над територіальними водами Сполучених Штатів в Атлантичному океані.

8 лютого у КНР не забажали відповідати на запит США щодо телефонного дзвінку на тлі збиття китайського розвідувального аеростата, який нібито виконував метеорологічні дослідження та випадково опинився в американському повітряному просторі.