Про це йдеться в Міноборони Великої Британії в Twitter.

Повідомляється, що 15 лютого Збройні сили України помітили над Києвом кілька повітряних куль із підвішеними радіолокаційними відбивачами. Українські офіційні особи повідомили, що вони збили щонайменше шість із них.

Раніше, 12 лютого, ВПС України повідомили про повітряні кулі над містом Дніпро. Цілком ймовірно, що вони були російськими.

Крім того, 14 лютого спостереження за об’єктом у формі “повітряної кулі” призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Є реальна ймовірність, що це була російська куля, яка вилетіла з повітряного простору України.