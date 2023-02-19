Про це йдеться в Міноборони Великої Британії в Twitter.
- За даними російського опитування, проведеного у грудні 2022 року, 52% громадян РФ мали друзів або родичів, які брали участь у широкомасштабній війні проти України.
- З початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія та сили приватної військової компанії “Вагнер”, ймовірно, втратили до 200 тисяч осіб, з яких близько 60 тисяч убитими.
- Експерти Інституту вивчення війни зазначали, що для продовження тривалої війни проти України Кремлю знадобиться оборонно-промисловий комплекс сусідньої Білорусі.
- Нині російська армія стала втрачати найбільше особового складу від початку широкомасштабного вторгнення. Пріоритетом ЗС РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.