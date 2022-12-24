У Святвечір за григоріанським календарем Повітряні сили ЗСУ заявили, що зафіксували Санта Клауса разом з оленями в повітряному просторі України.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

“Повітряні сили України вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!”, — йдеться в повідомленні.

У дописі командування опубліковано скриншот мапи Flightradar24, що дозволяє в режимі спостерігати за літаками в усьому світі онлайн.

Від початку повномасштабної російсько-української війни повітряний простір України закритий. Тому наразі замість символу літаків над Україною зобразили Санту та його оленів.