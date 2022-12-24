Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Скриншот мапи Flightradar24

“Повітряні сили України вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!”, — йдеться в повідомленні.

У дописі командування опубліковано скриншот мапи Flightradar24, що дозволяє в режимі спостерігати за літаками в усьому світі онлайн.

Від початку повномасштабної російсько-української війни повітряний простір України закритий. Тому наразі замість символу літаків над Україною зобразили Санту та його оленів.