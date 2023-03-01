Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що в ніч з 28 лютого на 1 березня війська РФ атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу “Shahed”.
Усі чотири БпЛА-камікадзе, як зауважили в дописі, знищено силами та засобами протиповітряної оборони.
Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що українські захисники знищили до 5 ворожих безпілотних літальних апаратів.
Крім того, британські розвідники проаналізувавши останні атаки росіян дронами-камікадзе зауважили, що, найімовірніше, РФ змінила місце запуску безпілотників.
- Протягом 28 лютого російські військові вбили трьох цивільних жителів Донецької області. Водночас чотири людини дістали поранення.
- Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному (селище у тимчасово окупованому Криму), відправляють свої сім’ї до Росії.
- У ніч на 1 березня російські війська 8 разів завдали ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області.