Сили протиповітряної оборони в ніч на 1 березня ліквідували 4 російські безпілотники "Shahed" іранського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що в ніч з 28 лютого на 1 березня війська РФ атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу “Shahed”.

Усі чотири БпЛА-камікадзе, як зауважили в дописі, знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що українські захисники знищили до 5 ворожих безпілотних літальних апаратів.

Крім того, британські розвідники проаналізувавши останні атаки росіян дронами-камікадзе зауважили, що, найімовірніше, РФ змінила місце запуску безпілотників.