Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що літаки F-16 в певній модифікації, які потребують українські Повітряні сили, можуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, захистити державу всередині від ракет та дронів.
російсько-українська війна
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що літаки F-16 в певній модифікації, які потребують українські Повітряні сили, можуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, захистити державу всередині від ракет та дронів.