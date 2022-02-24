Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Наголошується, що збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також уразили ударами по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.

Агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована.

Інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.