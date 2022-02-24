Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Наголошується, що збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також уразили ударами по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.
Агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.
Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована.
Інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.
- Нагадаємо, о 5 ранку Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив, що він віддав указ на початок військові дій в Україні, він погрожував “тим, у кого може виникнути спокуса втрутитися” від імені України.
- Європейські авіаційні регулятори кажуть про “високий ризик” для цивільних літаків поблизу українського кордону, побоюючись, що вони можуть бути навмисне націлені на будь-якій висоті.
- Державна прикордонна служба повідомляє, що з боку воєнних сил Республіки Білорусь також здійснено атаки.