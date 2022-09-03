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Повітряні сили знищили 1 ворожий гелікоптер, 3 безпілотники та 5 крилатих ракет «Калібр»

Протягом 3 вересня українські захисники ліквідували 1 ворожий гелікоптер, 3 безпілотники та 5 крилатих ракет "Калібр".

Субота, 3 вересня 2022, 21:41
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Про це йдеться у вечірньому зверненні Президента України Володимира Зеленському, зведенні Генштабу ЗСУ та у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За словами президента, 3 вересня хороший результат в українських Повітряних сил – збиті “Калібри”, ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники: “Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування “Схід”. Ви молодці — сьогодні й завжди”, — зазначив Зеленський.

“Кожен такий результат — це врятовані життя українців, це можливість не боятися для всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави”, — наголосив він.

У Генштабі уточнили, що підрозділи протиповітряної оборони знищили один ворожий гелікоптер, три БПЛА та п’ять крилатих ракет “Калібр”, а у командуванні заявили, що близько 10:30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 “Алігатор” та безпілотний літальний апарат “Форпост”.

Теги: Володимир Зеленський, війна, втрати ворога, Повітряні сили, російська агресія, російсько-українська війна

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