Повітряні сили знищили 1 ворожий гелікоптер, 3 безпілотники та 5 крилатих ракет «Калібр»

Про це йдеться у вечірньому зверненні Президента України Володимира Зеленському, зведенні Генштабу ЗСУ та у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За словами президента, 3 вересня хороший результат в українських Повітряних сил – збиті “Калібри”, ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники: “Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування “Схід”. Ви молодці — сьогодні й завжди”, — зазначив Зеленський.

“Кожен такий результат — це врятовані життя українців, це можливість не боятися для всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави”, — наголосив він.

У Генштабі уточнили, що підрозділи протиповітряної оборони знищили один ворожий гелікоптер, три БПЛА та п’ять крилатих ракет “Калібр”, а у командуванні заявили, що близько 10:30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 “Алігатор” та безпілотний літальний апарат “Форпост”.