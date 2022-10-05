Повітряні сили ЗСУ збили 6 іранських дронів-камікадзе

Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили шість іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь” у Facebook.

Зазначається, що вночі, з 4 на 5 жовтня російські окупаційні війська атакували безпілотниками-камікадзе Shahed-136 південь країни. Втім, 6 апаратів вдалося знищити.

Також 4 жовтня близько 17:00 в Бериславському районі Херсонської області українські захисники збили російський вертоліт Мі-8: “Тримаймо стрій та наближаємо Перемогу!”, — додали в командуванні.

Нагадаємо, що того ж дня російські військові намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе Shahed-136.

Довідка. Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.