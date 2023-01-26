У ніч на 26 січня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Всі БПЛА було знищено Повітряними силами.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запускали БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними, загалом по українській території було випущено 24 безпілотники.

“Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України”, – наголосили у Повітряних силах.

Більшість дронів-камікадзе було знищено у центральній частині України – у зоні відповідальності Повітряне командування “Центр”.