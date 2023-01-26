Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти запускали БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря.
За попередніми даними, загалом по українській території було випущено 24 безпілотники.
“Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України”, – наголосили у Повітряних силах.
Більшість дронів-камікадзе було знищено у центральній частині України – у зоні відповідальності Повітряне командування “Центр”.
- Україна тепер наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16 США, після забезпечення постачання танків, заявив радник міністра оборони України.
- Вранці 25 січня українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник “Орлан-10”.