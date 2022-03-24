Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Російські війська зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.
Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів.
- Нагадаємо, російська військові на Харківщині зазнали чергового “фіаско”. Позиції військових РФ обстріляв їх власний гелікоптер, спричинивши численні втрати росіян.
- Вночі, 24 березня, кораблі Чорноморського флоту РФ випустили крилату ракету “Калібр” по центру Харкова.
- За даними Генерального штабу Збройних сил України, у РФ вже почали розуміти, що наявних сил та засобів недостатньо, аби утримати та обороняти тимчасово окуповані українські території.