Повітряні сили ЗС України зібрали докази військових злочинів, які вчинили російські окупанти під час бомбардування Харкова, та передадуть їх у міжнародний суд в Гаазі.

Про це сповістила пресслужба ПС ЗСУ.

Як відомо, 28 лютого окупанти РФ вкотре почали атакувати цивільні об’єкти та житлові квартали. Російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3 завдав близько 16 ударів ракетами класу “повітря-поверхня”.

“Зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти”, – наголосили у пресслужбі.

Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності та передадуть до Гааги. Наразі ж ЗСУ складно боронити повітряний простір, проте загарбники не наважуються зайти у місто, адже будуть гарантовано знищені.