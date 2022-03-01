Про це сповістила пресслужба ПС ЗСУ.
Як відомо, 28 лютого окупанти РФ вкотре почали атакувати цивільні об’єкти та житлові квартали. Російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3 завдав близько 16 ударів ракетами класу “повітря-поверхня”.
“Зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти”, – наголосили у пресслужбі.
Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності та передадуть до Гааги. Наразі ж ЗСУ складно боронити повітряний простір, проте загарбники не наважуються зайти у місто, адже будуть гарантовано знищені.
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