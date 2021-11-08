Низка країн у найближчі роки розпочнуть користуватися літальними таксі – екологічним транспортом, який дозволить уникнути заторів і швидко пересуватися містом.

Про це повідомляє видання, яке спеціалізується по технологіях Gadgets 360.

Ями на дорогах, постійні затори, ДТП, спека у громадському транспорті, шум і вихлопні гази – якщо ви ненавидите їздити дорогами, Volocopter – ваш порятунок!

Volocopter — німецький розробник міського повітряного транспорту, який позиціює себе як виробник літаків, дронів і першовідкривач повітряних суден. З більш ніж 400 нинішніми співробітниками компанія фінансово підтримується такими компаніями, як Daimler і Japan Airlines.

Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Брухзаль (Німеччина), де вона й була заснована. Місто також є домом для трьох тестових майданчиків, зосереджених на розвитку та випробуваннях повітряного таксі.

Зростання населення планети та прагнення усіх до комфортного життя сприяє зростанню транспорту на дорогах і викидів у атмосферу. Volocopter працює на електроенергії, тож не шкодить екології. Він утричі тихіший за звичайний гелікоптер і розвиває швидкість до 110 км/год.

Проєкт по введенню повітряних таксі в інфраструктуру великих міст отримав назву VoloCity. Такі таксі планують ввести в експлуатацію в низці країни світу: в Італії, США, Франції, Китаї, Японії, Німеччині, ОАЕ тощо. Як повідомляють ЗМІ, у деяких із них проєкт реалізують вже у 2023 році після отримання ліцензій від регуляторів!

Volocopter двомісний, тож спершу доведеться задовольнятися перевезенням однієї людини та пілота. Згодом компанія планує ввести повністю автоматизоване управління, що дозволить перевозити двох пасажирів. Лишається відкритим питання створення спеціальних майданчиків для того, щоб транспорт міг вертикально злетіти та приземлитися.

Вартість такого перельоту вже підрахували: в Італії за двадцятихвилинний переліт (якого вистачає для того, щоб з аеропорту Рима добратися до центру міста), якщо летіти з допомогою Volocopter, коштуватиме 120 Євро. Таксі на таку ж відстань відвезе за 48 Євро, а потягом можна добратися за 14 Євро.

Це не перша ідея створити повітряні таксі, проте Volocopter зараз найближчі до мети. Різні компанії, у тому числі гігант сервісних послуг Uber і автовиробник General Motors, працюють над “літаками з вертикальним зльотом і посадкою” (VTOL). Але основні проблеми для майже усіх цих компаній лишаються спільні, серед них – безпека такого транспорту.

Нагадаємо, японська компанія SkyDrive Inc. провела успішні випробування свого летючого автомобіля: він здійснив тестовий політ із людиною на борту.