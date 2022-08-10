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Повітряний простір Естонії порушив російський гелікоптер Мі-8

У вівторок увечері, 9 серпня, російський вертоліт Міль Мі-8 несанкціоновано перетнув повітряний простір Естонії поблизу прикордонного контрольно-пропускного пункту Койдула.

Середа, 10 серпня 2022, 22:33
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Про це повідомляє естонська телерадіокомпанія Err.ee із посиланням на штаб Сил оборони Естонії (EDF).

Гелікоптер не подав план польоту, і його транспондер був вимкнений. Він також не мав двостороннього радіозв’язку з естонськими службами повітряного руху (ATS).

Мі-8 залишався в повітряному просторі Естонії майже одну хвилину.

Міністерство закордонних справ викликало в середу посла РФ Володимира Ліпаєва, щоб висловити протест і вручити послу дипломатичну ноту про порушення.

“Естонія вважає це надзвичайно серйозним і прикрим інцидентом, який є абсолютно неприйнятним”, – заявили в міністерстві.

Порушення повітряного простору РФ у вівторок стало третім у цьому році.

Раніше вертоліт Мі-8 російського прикордонника вночі 18 червня порушив повітряний простір Естонії, також у районі Койдула на південному сході Естонії, де він залишався приблизно дві хвилини, повідомили в Міноборони.

Минулого року літаки РФ п’ять разів порушили повітряний простір Естонії.

Довідка. Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Теги: агресор рф, Мі-8, повітряний простір, порушення простору рф, терористи рф

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