Повітряний простір Естонії порушив російський гелікоптер Мі-8

Про це повідомляє естонська телерадіокомпанія Err.ee із посиланням на штаб Сил оборони Естонії (EDF).
Гелікоптер не подав план польоту, і його транспондер був вимкнений. Він також не мав двостороннього радіозв’язку з естонськими службами повітряного руху (ATS).
Мі-8 залишався в повітряному просторі Естонії майже одну хвилину.
Міністерство закордонних справ викликало в середу посла РФ Володимира Ліпаєва, щоб висловити протест і вручити послу дипломатичну ноту про порушення.
“Естонія вважає це надзвичайно серйозним і прикрим інцидентом, який є абсолютно неприйнятним”, – заявили в міністерстві.
Порушення повітряного простору РФ у вівторок стало третім у цьому році.
Раніше вертоліт Мі-8 російського прикордонника вночі 18 червня порушив повітряний простір Естонії, також у районі Койдула на південному сході Естонії, де він залишався приблизно дві хвилини, повідомили в Міноборони.
Минулого року літаки РФ п’ять разів порушили повітряний простір Естонії.
Довідка. Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.
- 23 вересня 2021 року російський військовий літак дальнього радіолокаційного управління А50 без дозволу перетнув повітряний кордон з Естонією. Інцидент стався біля острова Вайндлоо.
- Раніше військово-повітряні сили (ВПС) Великобританії підняли свої винищувачі Typhoon для перехоплення російських літаків Ту-142 в небі над Північним морем.
- У тому ж році прикордонний наряд Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Сумській області зафіксував порушення повітряного простору з боку РФ.