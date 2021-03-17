Повітряні сили не підтвердили заліт у простір України гвинтокрила РФ

Відповідну заяву опубліковано на сторінці ПС в Facebook.

Як повідомлялося, у вівторок, 16 березня, прикордонний наряд Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Сумській області візуально зафіксував заліт гвинтокрила на відстань близько 50 метрів на територію України, який одразу повернув у зворотному напрямку.

Чергові сили Повітряних сил теж фіксували його, однак не можуть підтвердити інформацію про порушення повітряного простору України.

“Чергові сили Повітряних Сил підтверджують наявність гвинтокрила на даній ділянці кордону, втім зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення), як півсотні метрів, не є можливим”, — йдеться в повідомленні.

Прикордонники звернулися до ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках щодо ймовірного порушення режиму державного кордону України російським вертольотом. Вони вимагають повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до можливого порушення.