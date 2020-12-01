«Повна капітуляція»: Як «Слуги» вимушені іти на компроміс по ФОП – чат «Слуг»

Covid-19 Україна

оновлено 01.12.2020 о 13:02

Всього:

745123 (+12498)

Хворіють:

377403 (+12498)

Вилікувались:

355172 (+10023)

Померло:

12548 (+221)

14:12 Тревіс Скотт і бренд Byredo випустили аромат, який «пахне космосом»
14:05 В США врятували моряка, який добу пробув у відкритому морі із затонулим човном
13:32 Відсьогодні Хорватія посилила правила перетину кордону для українців
13:15 Афіша 1-6 грудня. Події в Києві, які не можна пропустити
12:58 В окупованому Севастополі архітектори з Австрії будують театр: Україна готує санкції
Ексклюзив
12:27 У Києві під стінами Парламенту підприємці організували «податковий майдан»: фото
12:23 У випадку локдауну роботу транспорту обмежувати не планують – Криклій
11:56 General Motors відмовилася купувати частку в Nikola
11:48 Суд відновив заборону Мінкульту на будівництво ЖК Вавриша в історичному районі Києва
11:17 У місцевій громаді на Закарпатті після присяги заспівали гімн Угорщини
10:51 Сьогодні в Volkswagen обговорять продовження контракту CEO Герберта Діса
09:52 На порядку денному Ради – підтримка бізнесу і посилення відповідальності за продаж електронних сигарет, – трансляція
09:18 1 грудня 2020 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:59 Останнє Різдво в ролі першої леді: Меланія Трамп прикрасила Білий дім
07:33 Влада штату Вісконсин офіційно затвердила перемогу Байдена
07:12 1 грудня в Україні буде сонячно та сніжно
00:59 У 78% міст у другому турі виборів мера виграв лідер першого туру
00:02 Син жінки, що померла в Жовківській лікарні: «Якби не вимикали електрику, мама б жила»

30 листопада

23:15 Влада Львова проти локдауну на Різдво: люди мають побачити «особливу атмосферу міста»
22:31 Санду виступила за виведення військових РФ з Придністров’я: реакція Москви
21:08 У «Слузі народу» розповіли, чи планується припинення міжнародного авіасполучення
20:58 Вперше за осінь кількість хворих на COVID-19 почала зменшуватися, – ВООЗ
20:00 Свято наближається: які фільми обов’язково переглянути напередодні Різдва
18:40 Байден отримає першу президентську доповідь про нацбезпеку

«Повна капітуляція»: Як «Слуги» вимушені іти на компроміс по ФОП – чат «Слуг»

Депутати на засіданні комітету мають погодити новий допрацьований законопроєкт про фіскалізацію роботи фізосіб-підприємців.

Вівторок, 1 грудня 2020, 12:06

Про це повідомив спікер Дмитро Разумков. Він відзначив, що такої домовленості досягнуто на зібранні керівників фракцій. Засідання комітету має відбутись о 12 годині. Після чого проєкт ad hoc мають внести в зал.

Зранку у фракційному чаті депутати «Слуги народу» обговорювали свій законопроєкт 4439.

«Хочу уклінно попросити взяти до уваги, що якщо не буде прийнятий ніякий законопроєкт, то з 1 січня у ФОПів буде фіскалізація майже повна (а з 1.04.2021 – просто повна). Прошу вас всіх дослухайтесь – не вимагайте все нового і нового. Я був ФОПом ще якихось 9 місяців тому», – написав у чат Давид Арахамія.

Він вказав, що законопроєкт «супермегакомпромісний» і залишає фіскалізацію лише для «ювелірки».

Також він повідомив, що це ще більш помякшена форма законопроєкту президента і що  за законопроєкт готові голосувати СН та «Голос», решта фракцій вимагають скасувати фіскалізацію для всіх.

«На шкалі між перемога і капітуляція наш законопроєкт ближче до капітауляції, вірно?» – запитав один з депутатів.

«Повна капітуляція», – відповіла йому Роксолана Підласа.

Богдан Торохтій запропонував «спробувати вистояти». Інші депутати пропонували відкласти питання на рік.

 

 

 

Втім по факту опозиція планує дотиснути владу, щоб всі норми по фіскалізації були скасовані.

  • Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат “Слуги народу” Данило Гетьманцев раніше заявив, що відтермінування фіскалізації до січня 2022 року можливе для ФОП, окрім ризикових груп. Також він вважає, що протести — нецивілізований метод вирішення проблеми.
  • Нардеп від “Слуги народу”, голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова виступила проти виплати допомоги ФОПам, які не платять податки, та сумнівається в тому, що підприємці сплатили хоча б 8 тисяч гривень.
  • Нагадаємо, що 17 листопада зранку під Раду прийшли підприємці, які вимагали не встановлювати РРО, тобто так звані касові апарати. Проте депутати провалиливідповідний законопроєкт. Учасники мітингу перебували під будівлею Ради цілий день. Вони зробили поодинокі спроби прорватися  до входу у  Парламент, але їх зупинили працівники поліції.
  • Побоюючись протестувальників, депутати покинули Верховну Раду через підземний хід.

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись