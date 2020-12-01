«Повна капітуляція»: Як «Слуги» вимушені іти на компроміс по ФОП – чат «Слуг»

Про це повідомив спікер Дмитро Разумков. Він відзначив, що такої домовленості досягнуто на зібранні керівників фракцій. Засідання комітету має відбутись о 12 годині. Після чого проєкт ad hoc мають внести в зал.
Зранку у фракційному чаті депутати «Слуги народу» обговорювали свій законопроєкт 4439.
«Хочу уклінно попросити взяти до уваги, що якщо не буде прийнятий ніякий законопроєкт, то з 1 січня у ФОПів буде фіскалізація майже повна (а з 1.04.2021 – просто повна). Прошу вас всіх дослухайтесь – не вимагайте все нового і нового. Я був ФОПом ще якихось 9 місяців тому», – написав у чат Давид Арахамія.
Він вказав, що законопроєкт «супермегакомпромісний» і залишає фіскалізацію лише для «ювелірки».
Також він повідомив, що це ще більш помякшена форма законопроєкту президента і що за законопроєкт готові голосувати СН та «Голос», решта фракцій вимагають скасувати фіскалізацію для всіх.
«На шкалі між перемога і капітуляція наш законопроєкт ближче до капітауляції, вірно?» – запитав один з депутатів.
«Повна капітуляція», – відповіла йому Роксолана Підласа.
Богдан Торохтій запропонував «спробувати вистояти». Інші депутати пропонували відкласти питання на рік.
Втім по факту опозиція планує дотиснути владу, щоб всі норми по фіскалізації були скасовані.
- Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат “Слуги народу” Данило Гетьманцев раніше заявив, що відтермінування фіскалізації до січня 2022 року можливе для ФОП, окрім ризикових груп. Також він вважає, що протести — нецивілізований метод вирішення проблеми.
- Нардеп від “Слуги народу”, голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова виступила проти виплати допомоги ФОПам, які не платять податки, та сумнівається в тому, що підприємці сплатили хоча б 8 тисяч гривень.
- Нагадаємо, що 17 листопада зранку під Раду прийшли підприємці, які вимагали не встановлювати РРО, тобто так звані касові апарати. Проте депутати провалиливідповідний законопроєкт. Учасники мітингу перебували під будівлею Ради цілий день. Вони зробили поодинокі спроби прорватися до входу у Парламент, але їх зупинили працівники поліції.
- Побоюючись протестувальників, депутати покинули Верховну Раду через підземний хід.