«Повна капітуляція»: Як «Слуги» вимушені іти на компроміс по ФОП – чат «Слуг»

Про це повідомив спікер Дмитро Разумков. Він відзначив, що такої домовленості досягнуто на зібранні керівників фракцій. Засідання комітету має відбутись о 12 годині. Після чого проєкт ad hoc мають внести в зал.

Зранку у фракційному чаті депутати «Слуги народу» обговорювали свій законопроєкт 4439.

«Хочу уклінно попросити взяти до уваги, що якщо не буде прийнятий ніякий законопроєкт, то з 1 січня у ФОПів буде фіскалізація майже повна (а з 1.04.2021 – просто повна). Прошу вас всіх дослухайтесь – не вимагайте все нового і нового. Я був ФОПом ще якихось 9 місяців тому», – написав у чат Давид Арахамія.

Він вказав, що законопроєкт «супермегакомпромісний» і залишає фіскалізацію лише для «ювелірки».

Також він повідомив, що це ще більш помякшена форма законопроєкту президента і що за законопроєкт готові голосувати СН та «Голос», решта фракцій вимагають скасувати фіскалізацію для всіх.

«На шкалі між перемога і капітуляція наш законопроєкт ближче до капітауляції, вірно?» – запитав один з депутатів.

«Повна капітуляція», – відповіла йому Роксолана Підласа.

Богдан Торохтій запропонував «спробувати вистояти». Інші депутати пропонували відкласти питання на рік.

Втім по факту опозиція планує дотиснути владу, щоб всі норми по фіскалізації були скасовані.