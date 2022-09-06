Відповідно до внутрішнього звіту, підготовленого для уряду, РФ може зіштовхнутися з тривалішою та глибшою рецесією, оскільки вплив санкцій США та Європи поширюється, завдаючи шкоди секторам, на які країна роками покладалася для підтримки своєї економіки.

Про це пише Bloomberg.

Документ, який є результатом багатомісячної роботи офіційних осіб та експертів, які намагалися оцінити справжній вплив економічної ізоляції РФ через вторгнення в Україну, змальовує набагато жахливішу картину, ніж зазвичай роблять посадовці у своїх оптимістичних публічних заявах. Bloomberg переглянув копію звіту, підготовленого для закритої зустрічі високопосадовців 30 серпня. Особи, знайомі з обговореннями, підтвердили його достовірність.

За всіма сценаріями спад прискориться, а повернення економіки на довоєнний рівень зможуть сподіватись лише наприкінці десятиліття або пізніше. Тиск санкцій посилюється, і до них може приєднатися більше країн. Різкий відхід Європи від російської нафти й газу також вдарить по здатності Кремля забезпечувати власний ринок.

Окрім самих обмежень, які охоплюють приблизно чверть імпорту та експорту, у звіті детально описано, як РФ зараз зіштовхується з “блокадою”, яка “вплинула практично на всі види транспорту”, ​​ще більше обмежуючи економіку країни. Технологічні та фінансові обмеження посилюють тиск. За оцінками звіту, до 2025 року країну можуть залишити близько 200 000 ІТ-спеціалістів, що є першим офіційним прогнозом зростання відтоку мізків.

У документі міститься заклик до низки заходів для підтримки економіки та подальшого пом’якшення впливу обмежень, щоб економіка відновилася до довоєнного рівня у 2024 році та стабільно зростала після цього. Але ці кроки включають багато тих самих заходів для стимулювання інвестицій, які уряд рекламував протягом останнього десятиліття, коли зростання в основному стагнувало навіть без санкцій, наголошують у діловому виданні.

У звіті попереджають про “зменшення обсягів виробництва у низці експортно-орієнтованих секторів”, починаючи від нафти та газу і закінчуючи металургією, хімічною промисловістю та виробами з деревини. Навіть якщо можливе деяке відновлення згодом, “ці сектори перестануть бути рушійними силами економіки”.

Згідно зі звітом, повне припинення постачання газу в Європу, головний експортний ринок РФ, може коштувати до 400 мільярдів рублів (6,6 мільярда доларів) на рік у вигляді втрачених податкових надходжень. Повністю компенсувати втрату продажів новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

У результаті видобуток доведеться скоротити, що загрожуватиме цілям Кремля щодо розширення внутрішніх постачань газу. Відсутність технології, необхідної для заводів зрідженого природного газу, є “критичною” і може перешкодити зусиллям з будівництва нових.

Плани Європи припинити імпорт російських нафтопродуктів можуть спровокувати різке скорочення виробництва, через що внутрішній ринок також залишиться без палива.

Виробники металів втрачають від обмежень 5,7 мільярда доларів на рік, йдеться у звіті.

Окрім цього, якщо світова економіка скотиться в рецесію, попереджають у звіті, РФ постраждає від подальшого скорочення експорту, оскільки вона стане “постійним постачальником” на світових ринках, водночас попит на її продукцію зникне у першу чергу. Це спровокує падіння рубля та сплеск інфляції.

З боку імпорту “основним короткостроковим ризиком є ​​призупинення виробництва через відсутність імпортної сировини та комплектуючих”. У довгостроковій перспективі нездатність ремонтувати імпортне обладнання може остаточно обмежити зростання.

“Просто немає альтернативних постачальників для деяких критично важливих імпортних товарів”, – пояснили у звіті.

Навіть у сільськогосподарському секторі, де Кремль рекламував свої зусилля щодо заміни іноземних постачань, залежність від ключових факторів виробництва може змусити росіян скоротити споживання харчових продуктів через скорочення постачань.

Обмеження доступу до західних технологій можуть відштовхнути РФ від поточних стандартів на одне або два покоління, оскільки вона буде змушена покладатися на менш передові альтернативи з Китаю та Південно-Східної Азії.

У доповіді попереджають, що санкції також змусять уряд переглянути низку цілей розвитку, які Путін поставив перед війною, включно з цілями щодо прискорення зростання населення та тривалості життя.

На галузевій основі звіт детально описує масштаби ураження від санкцій:

Сільське господарство. 99% виробництва птиці та 30% продукції молочної худоби залежить від імпорту. Насіння таких основних продуктів, як цукрові буряки та картопля, також здебільшого завозиться з-за кордону, як і корми для риб та амінокислоти;

Авіація: 95% пасажиропотоку перевозиться на літаках іноземного виробництва, і відсутність доступу до імпортних запасних частин може призвести до скорочення флоту, оскільки вони виходять з експлуатації;

Машинобудування: лише 30% верстатів російського виробництва, а місцева промисловість не в змозі задовольнити зростаючий попит;

Фармацевтика: Близько 80% внутрішнього виробництва залежить від імпортної сировини;

Транспорт: обмеження ЄС втричі підвищили витрати на автомобільні перевезення;

Зв’язок та ІТ: обмеження на SIM-карти можуть призвести до того, що до 2025 року в РФ їх не вистачить, а її телекомунікаційний сектор може відставати від світових лідерів на п’ять років у 2022 році.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко зауважив, що запровадження нафтового ембарго Європейського Союзу щодо РФ зменшить нафтогазові прибутки країни-агресорки мінімум на 40% у 2023 році.