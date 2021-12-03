У суботу, 4 грудня, відбудеться останнє цього року повне сонячне затемнення, яке наступного разу повториться лише у 2039 році. Явище буде особливим через шлях переміщення зі сходу на захід, тоді як більшість затемнень рухаються із заходу на схід.

Про це повідомляє аерокосмічний портал Space.com.

На жаль, українці не зможуть спостерігати його наживо, але можуть подивитися трансляцію. Астрономічне явище буде добре видно в Антарктиді, південній Африці, південно-східній Австралії, а також в південній частині світового океану.

Максимальна фаза затемнення настане о 9:34 за київським часом і триватиме 1 хвилину 54 секунди.

Сонячні затемнення відбуваються, коли молодий місяць проходить перед Сонцем з точки зору Землі.

При цьому в період затемнення, дивитися на Сонце прямо — категорично не можна.

Довідка. Сонячне затемнення — це явище, коли Місяць займає позицію між Сонцем і Землею, закриваючи наше світило від спостерігачів. Воно може бути частковим, коли частина диска залишається незакритим, і повним, коли тінь повністю закриває Сонце.