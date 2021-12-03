Про це повідомляє аерокосмічний портал Space.com.
На жаль, українці не зможуть спостерігати його наживо, але можуть подивитися трансляцію. Астрономічне явище буде добре видно в Антарктиді, південній Африці, південно-східній Австралії, а також в південній частині світового океану.
Максимальна фаза затемнення настане о 9:34 за київським часом і триватиме 1 хвилину 54 секунди.
Сонячні затемнення відбуваються, коли молодий місяць проходить перед Сонцем з точки зору Землі.
При цьому в період затемнення, дивитися на Сонце прямо — категорично не можна.
Довідка. Сонячне затемнення — це явище, коли Місяць займає позицію між Сонцем і Землею, закриваючи наше світило від спостерігачів. Воно може бути частковим, коли частина диска залишається незакритим, і повним, коли тінь повністю закриває Сонце.
- 10 червня, жителі північної півкулі Землі могли спостерігати дивовижне явище – кільцеве або часткове затемнення Сонця, фото можете побачити у матеріалі.