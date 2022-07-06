Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.

За словами мера Вадима Бойченка, внаслідок російського бомбардування знищено або пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків Маріуполя. Водночас розбомблено близько 40% приватних будинків.

Більшість об’єктів не підлягають реконструкції, тому замість них планують побудувати нові. Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес вже заявили про готовність допомагати у відбудові.

Попередня оцінка експертів передбачає залучення 14 мільярдів доларів для проживання у місті 220 тисяч осіб. Остаточна сума буде названа за результатами оцінки зруйнованих будинків, яку проведуть після деокупації.