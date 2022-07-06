Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.
За словами мера Вадима Бойченка, внаслідок російського бомбардування знищено або пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків Маріуполя. Водночас розбомблено близько 40% приватних будинків.
Більшість об’єктів не підлягають реконструкції, тому замість них планують побудувати нові. Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес вже заявили про готовність допомагати у відбудові.
Попередня оцінка експертів передбачає залучення 14 мільярдів доларів для проживання у місті 220 тисяч осіб. Остаточна сума буде названа за результатами оцінки зруйнованих будинків, яку проведуть після деокупації.
“Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їх досвід відбудови. Сподіваємося, що у “плані Маршала” для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя”, — сказав Вадим Бойченко.
- Нагадаємо, влада України презентувала проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури Fast Recovery на конференції в Лугано.