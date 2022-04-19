Про це він сповістив в iнтерв’ю India Today.

За словами Лаврова, тепер головна мета так званої “спецоперації” – “звільнення Л/ДНР”. При цьому, Росія не планує “змінювати режим в Україні” (тобто насильно змінювати владу), адже в українців “є право вибору”.

Він також повторив кремлівську тезу про те, що відступ російських військ з півночі України – це “жест доброї волі” після перемовин у Стамбулі.

“Ми сказали, що, оскільки ми віримо в те, що вони представили на розгляд те, що може лягти в основу угоди, ми як жест доброї волі змінили конфігурацію в Чернігівській та Київській областях. Однак, знаєте, це не було оцінено належним чином, замість цього відразу ж відбулася постановка в Бучі”, – заявив Лавров.

Також глава МЗС РФ заперечив ймовірність використання ядерної зброї під час війни – “буде лише звичайна”.