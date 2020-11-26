Про це він розповів в інтерв’ю виданню LB.ua.
“Ми вважаємо, що локдаун на три тижні додасть максимум до 0,5-0,7% до вже наявного падіння ВВП. Це мінус до того мінусу, який ми вже маємо. Але не більше відсотку в будь-якому разі. Це, звісно, погано. Це боляче. Проте, якщо ми говоримо про життя людей, це вже питання не грошей”, – сказав глава Комітету ВР.
За його словами, проблема карантину вихідного дня полягає у тому, що держава не може адмініструвати пільги для громадян.
“Якщо у підприємців є борги, вони перекредитуються по “5-7-9″. З урахуванням інфляції у них вийде нульова ставка за цими кредитами. Якщо ми говоримо про допомогу з часткової зайнятості, за мінімальної зарплати, то це вже є. Ось чому я проти карантину вихідного дня. Тому що проблема карантину вихідного дня полягає у тому, що ми не можемо адмініструвати пільги, які надаємо. Ми не можемо реально перевірити, хто працює, а хто ні, в якому обсязі працює. Якщо ми говоримо про локдаун, то в цьому питанні з локдауном простіше. Президент оголосив ініціативи з підтримки бізнесу та українців в період карантину. Це дійсно достатньо великі фінансові програми і якщо уряд знайде на них засоби, то це буде значна підтримка і бізнесу, і найманим працівникам коштом держави. Президент навіть податкові борги до 3000 гривень запропонував списати”, – додав він.
- Також повідомлялося, що на думку Гетманцева бюджет-2020 необхідно секвеструвати до кінця року — іншого ефективного розв’язання проблеми недовиконання бюджету в витратній частині немає.
- Крім того, він заявив, що відтермінування фіскалізації до січня 2022 року можливе для всіх ФОП, окрім ризикових груп і наголосив, що протести — нецивілізований метод розв’язання проблеми.