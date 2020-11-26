Глава Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що введення повного локдауну на три тижні позначиться на економіці не так суттєво, як "карантин вихідного дня".

Про це він розповів в інтерв’ю виданню LB.ua.

“Ми вважаємо, що локдаун на три тижні додасть максимум до 0,5-0,7% до вже наявного падіння ВВП. Це мінус до того мінусу, який ми вже маємо. Але не більше відсотку в будь-якому разі. Це, звісно, погано. Це боляче. Проте, якщо ми говоримо про життя людей, це вже питання не грошей”, – сказав глава Комітету ВР.

За його словами, проблема карантину вихідного дня полягає у тому, що держава не може адмініструвати пільги для громадян.

“Якщо у підприємців є борги, вони перекредитуються по “5-7-9″. З урахуванням інфляції у них вийде нульова ставка за цими кредитами. Якщо ми говоримо про допомогу з часткової зайнятості, за мінімальної зарплати, то це вже є. Ось чому я проти карантину вихідного дня. Тому що проблема карантину вихідного дня полягає у тому, що ми не можемо адмініструвати пільги, які надаємо. Ми не можемо реально перевірити, хто працює, а хто ні, в якому обсязі працює. Якщо ми говоримо про локдаун, то в цьому питанні з локдауном простіше. Президент оголосив ініціативи з підтримки бізнесу та українців в період карантину. Це дійсно достатньо великі фінансові програми і якщо уряд знайде на них засоби, то це буде значна підтримка і бізнесу, і найманим працівникам коштом держави. Президент навіть податкові борги до 3000 гривень запропонував списати”, – додав він.