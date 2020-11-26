У Кабміні немає точної дати запровадження повного локдауну, як і переліку заходів.

Про це #Буквам повідомили джерела у Кабміні та “Слузі народу”.

“Мені нічого додати до вашої статті”, — відповів співрозмовник #Букв у Кабінеті Міністрів.

За даними видання, в Кабміні зараз є дві позиції щодо локдауну — зачекати до кінця грудня і запровадити вже зараз, які відстоюють економічний блок уряду та міністр внутрішніх справ відповідно.

“Є позиція економічного блоку, який каже, що ми зараз не можемо закритись, бо економіка ляже. І є позиція Авакова, який каже, що карантин треба оголошувати вже зараз”, – зазначив високопосадовець в розмові з #Буквами.

На запитання, чи є в Кабміні такий конфлікт, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, що Аваков був на громадському заході, і журналісти поставили питання, на яке міністр висловив свою позицію.

“Те, що має бути повний локдаун, а не карантин вихідного дня – це позиція міністра. Який обсяг карантинних заходів – це питання до МОЗ, і поки міністр Степанов таких позицій не озвучував уряду”, – додав Геращенко.

Він також зауважив на сьогоднішню статистику з коронавірусу, яка перетнула 15 тисяч, а також те, що серед поліціянтів за останню добу виявлено 401 хворого, 2 померли.

“Власне ці дві цифри також вплинули на позицію міністра”, – додав Геращенко.

Окрім міністрів, звісно, важлива також позиція Банкової.

“В Офісі президента вже давно готові стати на бік лікарів і оголосити локдаун, але уряд кричить, що ляже економіка. Також до закриття треба виплатити людям компенсації”, – каже співрозмовник #Букв у “Слузі народу”.

Нарад з керівниками міст щодо локдауну після минулого тижня не було.