Про це повідомляється на сайті МОЗ.
У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.
В Україні станом на 15 січня цей показник становить 219,8.
До червоної зони віднесено 55 країн, де цей показник вищий, а також 11 країн, щодо яких немає даних про захворюваність. Зокрема, до переліку потрапили Угорщина, Румунія, Білорусь, Російська Федерація, Німеччина, Австрія, Польща, Франція, Канада, Бразилія, Італія, Іспанія, Данія, Швеція, США, Ізраїль, Велика Британія, Чехія та інші.
Водночас у зеленій зоні опинилися Туреччина, Болгарія, Норвегія, Греція, Куба, Фінляндія, Єгипет, Китай та ін.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більша частина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.