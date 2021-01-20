Міністерство охорони здоров'я оприлюднило повний перелік країн червоної та зеленої зон за рівнем поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

В Україні станом на 15 січня цей показник становить 219,8.

До червоної зони віднесено 55 країн, де цей показник вищий, а також 11 країн, щодо яких немає даних про захворюваність. Зокрема, до переліку потрапили Угорщина, Румунія, Білорусь, Російська Федерація, Німеччина, Австрія, Польща, Франція, Канада, Бразилія, Італія, Іспанія, Данія, Швеція, США, Ізраїль, Велика Британія, Чехія та інші.

Водночас у зеленій зоні опинилися Туреччина, Болгарія, Норвегія, Греція, Куба, Фінляндія, Єгипет, Китай та ін.