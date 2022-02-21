Відповідну заяву розміщено на сайті Міністерства закордонних справ Латвії.

Політики заявили, що рішення президента Російської Федерації про визнання незалежності непідконтрольних уряду українських територій є продовженням наступу на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, розпочатого у 2014 році шляхом незаконної зміни кордонів Європа.

У заяві зазначено, що дії Кремля є порушенням міжнародного права під сфабрикованим приводом і з використанням фейкової інформації. Ціль Росії – насильницькими засобами спричинити зміну політичного керівництва та зовнішньополітичного курсу України.

Представники Латвії закликають міжнародну спільноту вжити найрішучіших заходів, щоб зупинити агресію Росії та запропонувати допомогу Україні.

“Ми закликаємо міжнародну спільноту до дій шляхом введення жорстких економічних санкцій проти Російської Федерації та осіб, відповідальних за посягання на державність України. Агресія Росії проти України та зростальну присутність російських збройних сил у Білорусі неодмінно нададуть довготривалий негативний вплив на загальну безпекову ситуацію в Європі. Це вимагає від НАТО відповідних дій щодо зміцнення безпеки та оборони на східному фланзі Альянсу”, – наголошують політики.

Від імені народу Латвії політики висловили солідарність з українським народом і запропонували свою непохитну підтримку свободи, суверенітету та суверенітету України.