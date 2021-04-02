У Центрі з контролю й профілактики захворювань США (CDC) повідомили, що американці, які отримають обидві дози вакцини проти коронавірусу COVID -19 зможуть вільно подорожувати по країні та за її межами, дотримуючись при цьому маскового режиму й соціального дистанціювання.

Про це повідомляє NYT.

Медики пояснили, що американці, яким зроблять обидві дози вакцини проти коронавірусу, зможуть подорожувати з “низьким ризиком” для себе як по території США, так і за межами країни. При цьому, необхідно уникати масового скупчення людей, носити маску в громадських місцях, дотримуватися соціального дистанціювання, часто мити руки.

Головний плюс – таким американцям не потрібно буде здавати тест на коронавірус, куди б вони не прилетіли – будь-то інша країна або континент (якщо це дозволено їх внутрішніми правилами). Також не потрібно буде проходити карантин після повернення в США.

При цьому, для посадки в літак, який прямує на територію США, все одно необхідний негативний тест на коронавірус, навіть якщо у мандрівника є обидві дози вакцини. Також необхідно буде здати тест через 3 – 5 днів після повернення в США. Це обумовлено тим, що вакциновані люди все ще можуть бути інфіковані вірусом, але переносити захворювання в легкій формі.

Як правило, американці отримують дві дози вакцини проти коронавірусу з перервою у два тижні. Імунітет виробляється через два тижні після вакцинації однокомпонентною вакциною Johnson & Johnson. Аналогічна імунна реакція буде через два тижні після отримання другої дози дводозової вакцини від Pfizer-BioNTech або Moderna.

У березні в CDC повідомили, що вакциновані американці можуть збиратися і при цьому бути без захисних масок. Тепер їм також можна подорожувати з низьким ризиком зараження.

Що стосується тих, хто ще не вакцинований проти коронавірусу, правила ускладнили. Щоб вилетіти за межі свого штату, необхідно здати тест на коронавірус за 1 – 2 дні до польоту, а потім – через 3 – 5 днів по завершенню поїздки. Якщо мандрівник відмовиться здавати другий тест, він зобов’язаний бути на карантині протягом 7 – 10 днів.

У CDC звернули увагу на те, що можливість потрапити в ЄС – закрита. Деякі винятки існують тільки для щеплених американців. З 26 березня повністю вакциновані американці, які можуть пред’явити докази вакцинації, можуть відвідати, наприклад, Ісландію. При цьому, не потрібно буде здавати тест і бути на карантині.

Деякі круїзні кампанії також вимагають повної вакцинації від бажаючих потрапити в круїз. Наприклад, Royal Caribbean вимагає, щоб пасажири й члени екіпажу у віці 18 років і старше були вакциновані для посадки на борт Virgin Voyages, Crystal Cruises та інші. Навесні й влітку компанії планують відновити круїзні тури.

Зараз американські авіакомпанії не вимагають вакцинації перед польотом.

У Airlines for America прогнозують, що кількість авіаперевезень поступово збільшиться до 2023 – 2024 років.