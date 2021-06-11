Політики, чиновники та персонал, які працюють в федеральних установах на Капітолійському пагорбі та зробили по обидва щеплення проти коронавірусу, можуть більше не носити захисні маски.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Інформацію підтвердив лікар Капітолію Брайан П. Монахан.

В оновлених правилах зазначено, що маски мають право зняти ті, хто отримав по дві дози вакцини проти коронавірусу. Ті, хто мають тільки одне щеплення – повинні, як і раніше, носити захисні маски.

Нове правило було погоджено між Центром з профілактики та контролю захворювань (CDC) та керівництвом Конгресу США.

До цього аналогічна рекомендація була видана CDC, але Монахан не дозволив зняти маски працівникам на Капітолійському пагорбі, які отримали по обидва щеплення.

За інформацією інсайдерів, рівень вакцинації персоналу, чиновників та політиків на Капітолійському пагорбі, становить 85%.

Наразі 52% американців повністю вакциновано проти коронавірусу. Обидва щеплення отримали люди похилого віку та ті, хто належать до груп ризику. Майже 63% американців вже зробили по одному щепленню проти коронавірусу. Тобто, до проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.