Повнокадрова камера Zeiss ZX1 на базі Android стала доступна для попереднього замовлення за 6 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання The Verge.

Компанія B&H Photo розіслала електронні листи, в яких говорилося, що камера Zeiss ZX1 скоро з’явиться і тепер доступна для попереднього замовлення за 6000 доларів. Спочатку планувалося випустити її на початку 2019 року.

Навіщо комусь платити 6000 доларів за ZX1?

Видання зазначає, що це єдина в своєму роді камера. Вона має 37-мегапіксельний повнокадровий сенсор, фіксований об’єктив 35 мм f/2, електронний видошукач і три диска для управління діафрагмою, витримкою і ISO.

Що ще більш незвично, камера має 4,3-дюймовий сенсорний екран і працює під управлінням версії Android, включаючи вбудовану версію Adobe Lightroom, так що ви можете редагувати прямо на самому пристрої. Також є Wi-Fi, USB-C і 512 ГБ вбудованої пам’яті.

Серед інших заявлених раніше характеристик Zeiss ZX1:

діапазон світлочутливості ISO 80-51 200;

діапазон витримок – від 1/8000 до 30 с;

підтримка запису відео у форматі 4К (3840 × 2160 пікселів) зі швидкістю 30 кадрів / с або Full HD (1920 × 1080 пікселів) зі швидкістю 60 кадрів/с;

акумулятор на 3190 мА/год;

габарити 142 × 93 × 46 мм при вазі 800 грамів.

Цінність ZX1 буде залежати від user experience і того, наскільки ефективно працює її програмне забезпечення.