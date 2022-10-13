На тлі повномасштабного російського вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, в Україні подорожчали споживчі продукти, зокрема зросли ціни на інгредієнти "борщового набору".

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Головна причина зростання цін цього року — війна.

Бойові дії, тимчасова окупація українських територій, припинення промислової діяльності чи скорочення виробництва завдало удару по цінах. Водночас на ціни впливає зростання долара США через падіння економіки.

Як наслідок подорожчали ціни на комунальні послуги, тому тепер дорожче вирощувати худобу, обробляти, зберігати молочну та м’ясну продукцію, поля тощо.

Зауважимо, що, згідно з даними Держстату, протягом вересня 2022 року ціни на продукти харчування зросли в середньому на 1,8%.

Найбільше подорожчали яйця — на 22,7%. Зараз вартість десятка яєць сягає 65 грн. На початку повномасштабної війни яйця коштували близько 33-35 грн.

Водночас у вересня овочі подешевшали на 10,4%. Втім, це все ще на 84,8% дорожче, аніж рік тому.

Вартість гречки зросла на 64%, тобто до 82 грн за 1 кг. Рис також з початку року “виріс” на 68%, до 64,4 гривні за 1 кг. Однак хліб, подорожчав лише на 11% – до 25,46 грн. У Держстаті зауважили, що зросли й ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби — на 1,1%.

Вартість промислових товарів теж “злетіла” — одяг, взуття подорожчали на 9,8%, а предмети домашнього вжитку, побутова техніка — на 2,8%.

Вартість “борщового набору” у вересні 2022 орієнтовно складає 146 грн.

До прикладу, свинина – приблизно 160 грн/кг, буряк — 28 грн/кг, морква — 22 грн/кг. Водночас картопля подорожчала —11 грн/кг, а от капуста впала в ціні — 19 грн/кг.

Нагадаємо, що в лютому 2022 року найбільше зростали ціни на овочі. У порівнянні з 2021 роком, більш ніж удвічі виросли ціни буряка і моркви та майже в чотири рази — капусти.

Овоч, ціна якого зросла несуттєво ще до початку вторгнення — картопля. Також тоді ж не так сильно подорожчали свинина — 12,03% та сметана — 8,78%.