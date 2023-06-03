За словами посла США в Польщі Марка Бжезінського, вступ Фінляндії до НАТО підкреслює, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було "стратегічним провалом".

Джерело: CNN.

“Що змінилося за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилося таким чином, що лише підкреслює стратегічний провал рішення (президента Росії Володимира) Путіна вторгнутися в Україну”, – сказав Бжезінський. “Те, що ми бачимо, — це посилення тотального провалу з боку Путіна щодо його рішення вторгнутися в бідну, слабшу Україну”.

Посол додав, що в жодному з ймовірних сценаріїв російське вторгнення в Україну не здатне покращити життя та майбутнє російського народу.

Його слова повторюють слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який відвідав Фінляндію в п’ятницю. Блінкен також назвав війну Росії “стратегічним провалом”, заявивши, що вона зменшила вплив і інтереси країни “на роки вперед”.

На запитання, чи можливі мирні переговори, Бжезінський сказав:

“Щохвилини кожного дня американський уряд готовий просуватись шляхом дипломатії. Але замість цього Росія просувається шляхом агресії. Я вважав особливо важливим те, що наголосив учора секретар Блінкен, так це те, що ми збираємося зробити впевнений не лише в тому, що український народ переможе у цій війні та виживе, але й у тому, що він процвітає”.

Посол наголосив, що мир в Україні має включати повну реконструкцію нашої держави та втягування її — згідно з бажанням народу — в західну інституційну орбіту.

Бжезінський додав, що вважає, що більшість законодавців США залишаються відданими наданню допомоги та демонстрації солідарності з Україною.