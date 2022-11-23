Заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Девід Марлоу заявив, що для президента РФ Володимира Путіна повномасштабна війна з Україною стала "повним провалом" та відкрила можливості західним спецслужбам вербувати росіян, невдоволених діями влади.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Начальник розвідки ЦРУ використав свою першу особисту появу на публіці після того, як обійняв цю посаду минулого року, щоб зробити пропозицію потенційним агентам.

Девід Марлоу сказав академічній аудиторії, що вторгнення в Україну стало величезним провалом для Путіна, яке відкрило можливості для західних спецслужб серед незадоволених росіян.

“У Путіна був найкращий момент за день до вторгнення, коли він ще мав можливість примушувати Україну, впливати на НАТО та продемонструвати, що Росія є могутньою державою. Він змарнував усе це”, – сказав він перед слухачами в Університеті Джорджа Мейсона.

Він додав, що тепер ЦРУ шукає по всьому світу росіян, які “відчувають до цього таку ж огиду”.

Рідкісні публічні зауваження Марлоу відбулися минулого тижня перед обраною аудиторією викладачів і співробітників університету. У понеділок було оприлюднено відеозапис події, на якому Марлоу виступає разом із заступницею директора ЦРУ з аналізу Ліндою Вайсголд, чий підрозділ відповідає за виготовлення готових звітів розвідки та інформування президента США Джо Байдена та інших посадовців.

Його зауваження перегукуються з нещодавніми твердженнями колишніх високопоставлених офіцерів ЦРУ про те, що незадоволення багатьох росіян лютневим вторгненням в Україну створює сприятливий ґрунт для вербування агентів серед незадоволених військових офіцерів, олігархів, чиї статки зменшилися через санкції, бізнесменів та інших осіб, які втекли з Росії.

Неможливо сказати, наскільки показними є такі заяви ЦРУ. Однак посилена шпигунська війна, очевидно, триває місяцями в Європі та навколо неї, паралельно з військовими кампаніями в Україні.

Європейські уряди вислали сотні російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, і заарештували щонайменше двох “нелегалів” — агентів Росії – які видавали себе за інших осіб, не пов’язаних з Кремлем .

У Москві та інших містах Росії Кремль наказав скоротити дипломатичну присутність США, значно обмеживши можливості для шпигунства.

Річард Мур, глава MI6, служби зовнішньої розвідки Великої Британії, заявив цього літа, що вислання урядами Західної Європи сотень підозрюваних російських шпигунів серйозно ускладнило розвідувальні операції Кремля.

“За останніми підрахунками, понад 400 російських дипломатів, які діяли під прикриттям, були вислані”, – сказав він.

Вайсголд, яка два роки працювала консультанткою розвідки експрезидента США Джорджа Буша, сказала, що війна в Україні ще не близька до завершення.

Попри неодноразові невдачі, Путін не відмовився від своїх початкових цілей в Україні, сказала вона.

“Це не закінчиться найближчим часом”, — сказала Вайсголд.

Ключовим фактором, за її словами, є розуміння кожною стороною того, за що вони воюють.

“Українські військові це знають. Російські солдати не дуже”, – наголосила вона.