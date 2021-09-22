Кабінет Міністрів України не продовжив контракт з головою наглядової ради Шевкі Аджунером та її членами: Сергієм Лещенком, Олегом Журавльовим і Андреасом Матьє.

Про це свідчить документ, опублікований на сайті Укрзалізниці.

“Станом на 19.09.2021 емітент не має відомостей щодо рішення акціонера про продовження повноважень Лещенка С. чи обрання новий строк. Відповідно, повноваження члена наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Лещенка Сергія Анатолійовича як представника держави припинено.”, – йдеться у документі.

Те ж стосується голови наглядової ради Шевкі Аджунера та членів наглядової ради Олега Журавльова й Андреаса Матьє.

Засновником і єдиним власником АТ “Укрзалізниця” є держава в особі Кабінету Міністрів України. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України наполягала на відстороненні наглядової ради “УЗ”. За словами голови ТСК, наглядова рада не виконує належним чином свою роботу та доклала руку до критичної ситуації, яку ми зараз спостерігаємо в “Укрзалізниці”.