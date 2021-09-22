Про це свідчить документ, опублікований на сайті Укрзалізниці.
“Станом на 19.09.2021 емітент не має відомостей щодо рішення акціонера про продовження повноважень Лещенка С. чи обрання новий строк. Відповідно, повноваження члена наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Лещенка Сергія Анатолійовича як представника держави припинено.”, – йдеться у документі.
Те ж стосується голови наглядової ради Шевкі Аджунера та членів наглядової ради Олега Журавльова й Андреаса Матьє.
Засновником і єдиним власником АТ “Укрзалізниця” є держава в особі Кабінету Міністрів України. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України наполягала на відстороненні наглядової ради “УЗ”. За словами голови ТСК, наглядова рада не виконує належним чином свою роботу та доклала руку до критичної ситуації, яку ми зараз спостерігаємо в “Укрзалізниці”.
- У січні 2021 року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію питань перевірки й оцінки стану Акціонерного товариства “Укрзалізниця”. Згідно з пояснювальною запискою, за результатами 2019 року АТ “Укрзалізниця” продемонструвало “найгірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже по всіх напрямках діяльності”.
- В одній із філій “Укрзалізниці” нараховували 2 млн гривень зарплати людям, які не виходили на роботу.
- Раніше було викрито масштабну схему постачання несертифікованої продукції для АТ “Укрзалізниця”. Зокрема, підприємство витратило понад 200 млн гривень на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів. При цьому придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.
- На сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція з вимогою звільнити Сергія Лещенка з посади члена наглядової ради ПАТ “Укрзалізниця” після концерту його дружини діджейки Анастасії Топольської у Москві.