Верховна Рада на засіданні схвалила в першому читанні законопроєкт щодо змін в роботі Антимонопольного комітету.

Про це повідомляють #Букви.

За проголосували 245 депутатів, із них 218 “слуг народу”, 11 – “За майбутнє”, 14 – “Довіри” і двоє позафракційних.

Законопроєкт доповіла заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа. Вона зазначила, що законопроєкт спрямований на посилення повноважень Антимонопольного комітету України з метою ефективного розслідування порушень законодавства про захист економічної конкуренції та забезпечення балансу дотримання інтересів суб’єктів господарювання.

Альтернативний проєкт №5431-1 доповіла народний депутат Людмила Буймістер. Законопроєктом передбачається проведення комплексної реформи конкуренційного законодавства, та, у зв’язку з цим, законодавчого врегулювання та вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України.

Роксолана Підласа доповіла рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт №5431 за основу, а альтернативний проєкт №5431-1 – відхилити.

У виступах народні депутати не підтримали основний законопроєкт. Вони також зазначали, що він містить корупційні ризики, оскільки ним пропонується надати АМКУ невластиві йому функції.

За результатами голосування законопроєкт №5431 245 голосами було прийнято за основу.

Документом, зокрема, пропонується таке:

Перевірки:

Запроваджується можливість проведення перевірок органами Антимонопольного комітету України у місцях проживання та інших володіннях осіб . З метою недопущення неправомірного обмеження прав і свобод людини, проведення перевірки здійснюється на підставі рішення суду. Відповідні зміни вносяться до Господарського процесуального кодексу України.

. З метою недопущення неправомірного обмеження прав і свобод людини, проведення перевірки здійснюється на підставі рішення суду. Відповідні зміни вносяться до Господарського процесуального кодексу України. До повноважень членів комісії з проведення перевірки додаються, зокрема, можливість опломбовувати приміщення, системи комунікації чи місць зберігання інформації . За самочинне розпломбування встановлюється відповідальність – штраф у розмірі одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф (зміни до статті 50, 52 Закону України “Про захист економічної конкуренції”).

. За самочинне розпломбування встановлюється відповідальність – штраф у розмірі одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф (зміни до статті 50, 52 Закону України “Про захист економічної конкуренції”). Також, запроваджується повноваження Комітету викликати для надання пояснень , які стосуються розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, посадових осіб, працівників та представників суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, інших фізичних осіб.

, які стосуються розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, посадових осіб, працівників та представників суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, інших фізичних осіб. Розпорядження про виклик є обов’язковим до виконання , відповідно до запропонованої статті 24 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”. У разі неявки посадових осіб чи працівників суб’єктів господарювання передбачена відповідальність – штраф у розмірі одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф (зміни до статті 50, 52 Закону України “Про захист економічної конкуренції”).

, відповідно до запропонованої статті 24 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”. у розмірі одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф (зміни до статті 50, 52 Закону України “Про захист економічної конкуренції”). З метою посилення інструментів розслідування порушень законодавства про захист економічної конкуренції Комітет матиме безперешкодний доступ до реєстрів, баз даних тощо (стаття 25 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”). Разом з тим, з метою зменшення навантаження на бізнес суб’єктам господарювання надається право не подавати повторно на вимогу органів Комітету, інформацію, яка вже надавалася протягом дванадцяти місяців, що передують дню отримання такої вимоги.

(стаття 25 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”). Разом з тим, з метою зменшення навантаження на бізнес суб’єктам господарювання надається право не подавати повторно на вимогу органів Комітету, інформацію, яка вже надавалася протягом дванадцяти місяців, що передують дню отримання такої вимоги. Зокрема, запроваджується обов’язок суб’єктів державної реєстрації, нотаріусів надавати документацію або реєстраційні справи на вимогу органів Антимонопольного комітету України у зв’язку з розглядом справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Контроль за концентраціями:

Закон передбачає, що при обрахунку порогових показників група продавця не враховується, вартісні показники в Україні суб’єкта господарювання, над яким або частиною якого набувається контроль, знижено з 4 мільйонів євро до 2 мільйонів євро.

Розширюються процесуальні права учасників концентрації:

право на подання клопотання щодо проведення слухання по справі;

на ознайомлення з протоколом слухання та отримання його копії;

на продовження строку розгляду справи про концентрацію на один місяць, якщо учасники концентрації бажають запропонувати зобов’язання у концентрації;

на ознайомлення з матеріалами справи після встановлення органами АМКУ підстав для заборони концентрації.

Пріоритети діяльності Антимонопольного комітету

Комітету дозволяють не розпочинати розгляд справ за заявами бізнесу, громадян, об’єднань, установ, організацій, поданнями органів державної та місцевої влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, якщо зазначені в заяві ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції не відповідають пріоритетам діяльності комітету.

Звільнення від відповідальності

Документ вдосконалює процедуру звільнення від відповідальності. Уточнюються вимоги до заявника:

розкриття антиконкурентних узгоджених дій,

припинення участі в таких діях,

співпраця з органами комітету та надання доказів, які відсутні в АМКУ чи його територіального відділення.

Прописані випадки, у яких суб’єкт господарювання не може бути звільнений від відповідальності та конкретизуються шляхи співпраці з комітетом.

Крім повного звільнення від відповідальності вводять і часткове у вигляді зменшення штрафу.

Згідно з документом, завдані порушенням збитки відшкодовуються у розмірі завданої шкоди.

Солідарна відповідальність суб’єктів господарювання

Законопроєктом передбачається встановлення солідарної відповідальності суб’єктів господарювання, що входять до групи компаній, яка вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції, коли штраф накладатиметься Комітетом на групу суб’єктів господарювання в особі окремих юридичних або фізичних осіб, які безпосередньо вчинили порушення або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції чи інші вигоди, виходячи із змісту такого виду відповідальності, і може бути стягнутий з будь-якої особи (осіб), яка входить до складу групи компаній, у повному розмірі.

Також, запроваджується субсидіарна відповідальність щодо сплати штрафу, яку несуть солідарно правонаступники відповідача, засновники (учасники), що входять до групи, яка визнається суб’єктом господарювання, якщо стягнення з особи накладеного органами Антимонопольного комітету України штрафу є неможливим внаслідок припинення такої особи, доведення до банкрутства або недостатності майна в результаті дій його засновників (учасників, акціонерів), які мають право давати обов’язкові для відповідача вказівки.