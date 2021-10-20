Незаконно ув'язнений кримчанин Олег Приходько вже три місці не отримує необхідні ліки від родичів та кореспонденцію.

Про це повідомила правозахисна група “Кримська солідарність”.

Як сповіщалось, в березні 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до п’яти років колонії суворого режиму кримчанина Олега Приходька за ніби-то спробу скоєння терористичного акта, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року.

Кілька місяців тому Олега Приходька етапували з Новочеркаська. 19 жовтня адвокату Сергію Легостову вперше з того часу вдалось зустрітись Приходьком.

Так, Легостов повідомив, що Приходько перебуває у в’язниці для особливо небезпечних злочинців – ФКУ Т-2 УФСІН Росії по Володимирській області вже 3 місяці.

Порушення конфіденційності

Сергій Легостов значив, що побачення з підсудним пройшло без дотримання конфіденційності: на зустрічі був присутній представник установи з відеокамерою, який записував розмову, Приходько перебував за склом, а зв’язок був низької якості, особливо з огляду на те, що засуджений має проблеми зі слухом. Розмову довелось перервати через обідню перерву у в’язниці, а продовжити діалог не вдалось, оскільки адвоката не пустили.

Крім цього, адвокату не дозволили передати підзахисному документи для підпису. Зокрема йдеться про документи щодо подання касаційної скарги на оскарження вироку, довіреності на представлення інтересів в ЄСПЛ, згоди на розголошення відомостей, що становлять лікарську таємницю, персональних даних і опитування Приходька про умови утримання.

“Повний інфрмаційний голод” та жорстоке поводження

Сам Олег Приходько, за словами Легостова розповів, що вже три місяці з моменту його знаходження у Володимирському централі йому не передають необхідні ліки від родичів, його не обстежував лікар.

“Це є жорстоке поводженням з людиною, яка повністю знаходиться в їхній владі”, – зазначив адвокат.

Представник російської пенітенціарної служби (Федеральна служба виконання покарань) ухилився від відповідей адвокату.

Приходько не отримує листів, а ті, що пише він – не доходять до адресатів. Захисник схарактеризував, це як “повний інформаційний голод”.

Також адміністрація в’язниці відмовляється видавати Приходьку його особисті речі, де у нього зберігаються номери телефонів рідних і близьких, за допомогою яких він може написати заяву на дзвінок.

Олег Приходько весь час перебуває в одиночній камері та змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою.

Адвокат повідомив, що вже звернувся зі скаргою в прокуратуру у Володимирі про численні порушення закону в ФКУ Т-2.