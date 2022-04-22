У російському міністерстві оборони заявили, що основна мета "спецоперації" в Україні - повний контроль Донбасу, півдня України та сухопутний коридор до окупованого Криму.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Так, заступник командуючого військами Центрального воєнного округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв заявив про початок “другого етапу спецоперації Росії в Україні”.

За його словами, новий етап передбачає повний контроль всією територією Донецької та Луганської областей.

Окрім цього, до другого етапу міноборони РФ внесло захоплення південних областей України та забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму.

Також Росія прагне встановити коридор до окупованого Придністров’я (Молдова), де, за словами Міннекаєва, “встановлені факти утиску російськомовних”.