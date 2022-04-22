Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Так, заступник командуючого військами Центрального воєнного округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв заявив про початок “другого етапу спецоперації Росії в Україні”.
За його словами, новий етап передбачає повний контроль всією територією Донецької та Луганської областей.
Окрім цього, до другого етапу міноборони РФ внесло захоплення південних областей України та забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму.
Також Росія прагне встановити коридор до окупованого Придністров’я (Молдова), де, за словами Міннекаєва, “встановлені факти утиску російськомовних”.
- Нагадаємо, високопосадовці з адміністрації президента США Джо Байдена впевнені, що наступні чотири тижні стануть вирішальними для кінцевого результату війни Росії проти України.
- Також за словами речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника, Росія має певний план “перемоги в Україні”, який хоче реалізувати до 9 травня.