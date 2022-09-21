Список оборонців України опублікував Координаційний штаб питань поводження з військовополоненими.
Українські герої, звільнені з російського полону:
АЛХІМОВ Арсеній Євгенійович
АМБРУСЕВИЧ Олександр Антонович
АНДРЮЩЕНКО Дмитро Дмитрович
АНІСІМОВ Олег Євгенійович
АСЛІН Ейден Деніель Джон Марк
АСМАЧКІН Андрій Ігорович
АФЕНДІКОВ Олександр Олександрович
АЧКАСОВ Віктор Володимирович
БАБАЄВ Рустам Аріф Огли
БАКЛАНОВ Сергій Миколайович
БІЛИЙ В’ячеслав Володимирович
БЕНЗЕРУК Ігор Валерійович
БЕРКАЛЬ Кирило Олександрович
БЕСПАЛОВ Євгеній Михайлович
БОВА Євгеній Петрович
БОРДУН Олексій Станіславович
БРАТЧЕНКО Олексій Євгенійович
ВЕРШИНІН Михайло Олександрович
ВОВК Ігор Вікторович
ВОЛОВИК Артем Юрійович
ВОЛИНСЬКИЙ Сергій Ярославович
ВОРОНА Василь Михайлович
ВОРОНЕНКО Олександр Вікторович
ГАЛЕЦЬКИЙ Володимир Володимирович
ГЕРАСИМЕНКО Євгеній Петрович
ГЛУХЕНЬКИЙ Дмитро Васильович
ГОДОВАНЮК Богдан В’ячеславович
ГОРБАТЕНКО Єгор Володимирович
ГОРДІЄНКО Максим Вікторович
ГОРОХОВ Сергій Миколайович
ГОРОШАНСЬКА Юлія Володимирівна
ГРИГОРОВИЧ Сергій Анатолійович
ГРИНЦЕВИЧ Назарій Андрійович
ГРИЦЕНЯК Микола Олександрович
ГРИШИН Олександр Миколайович
ГРІШЕНКОВ Богдан Сергійович
ГУБІН Сергій Ігорович
ГУСТАВССОН Матіас
ДАВИДЕНКО Ігор Володимирович
ДАНИЛЕВИЧ Віталій Миколайович
ДАШКОВСЬКИЙ Владислав Вікторович
ДВОРАК Максим Юрійович
ДЕМЧЕНКО Олександр Олександрович
ДЕРЕВЯНКО Валерій Васильович
ДЗИСЬ Євгеній Романович
ДІАНОВ Михайло Олександрович
ДІБЛЕНКО Артем Костянтинович
ДМИТРИК Арсен Володимирович
ДРОЗДОВ Денис Сергійович
ДРЮКЕ Александер
ДУТЧАК Владислав Васильович
ЄГОРОВ Олександр Ігорович
ЄГОРОВ Анатолій Ігорович
ЄМЕЛЬЯНЕНКО Максим Сергійович
ЄРМОНОВ Святослав В’ячеславович
ЄРШОВ Олексій Сергійович
ЖАРКОВ Михайло Валерійович
ЖУЧКОВ Денис Едуардович
ЗВОНАР Ігор Васильович
ЗЕМЛЯК Євгеній Ігорович
ЗУБКО Валентина Вікторівна
ІВАНЕНКО Олександр Романович
ІВАНОВ Дмитро Андрійович
ІГНАТЬЄВ Іван Анатолійович
КАЛІБЕРДА Сергій Володимирович
КАНДАУРОВ Олександр Ігорович
КАРАМОВ Олег Олегович
КАСАТКІН Давид Георгійович
КАШИРІН Артем Геннадійович
КІСІЛІШИН Олександр Григорович
КІЧКІР Євгеній Анатолійович
КІЯЩЕНКО Віталій Юрійович
КЛИМЕНКО Ян Олександрович
КМЕТЬ Андрій Олегович
КОВКРАК Андрій Володимирович
КОЖЕКІН Костянтин Олександрович
КОЗАЦЬКИЙ Дмитро Олександрович
КОЗДРОВСЬКИЙ Дмитро Вікторович
КОЗІНСЬКИЙ Дмитро Олександрович
КОПАНЬ Василь Юрійович
КОПИЛОВ Олег Олегович
КОРИНЕВИЧ Андрій Вікторович
КОРНЕТ Сергій Віталійович
КОСТРИЦЯ Артем Костянтинович
КРАВЦОВ Олександр Олександрович
КРАВЧЕНКО Сергій Олександрович
КРАВЧЕНКО Сергій Сергійович
КРОТЕВИЧ Богдан Олександрович
КУБРЯК Дмитро Володимирович
КУЛІКОВ Андрій Вікторович
КУЧЕР Ігор Васильович
КУЩ Микола Миколайович
ЛАВРОВ Дмитро Павлович
ЛАКОЗА Андрій Андрійович
ЛОЗОВСЬКИЙ Денис Юрійович
ЛОСЄВ Вадим Вікторович
ЛУЧКО Володимир Олександрович
ЛЯШУК Олексій Михайлович
МАДІН Юрій Олександрович
МАМОНОВА (ЧЕРЕПУШКО) Мар’яна Володимирівна
МАРТИНЮК Андрій Олександрович
МАРТЯШКІНА Олена Анатоліївна
МАРЧЕНКО Костянтин В’ячеславович
МАРЧИНСЬКИЙ Андрій Анатолійович
МАСАЛІТІН Кирило Геннадійович
МАЦКЕВИЧ Володимир Володимирович
МИХАЙЛЕНКО Володимир Яковлевич
МИХАЙЛЕНКО Данило Володимирович
МІХІЛЬОВ Андрій Дмитрович
МОРДІК Олена Вікторівна
МОСКАЛЕНКО Олександр Володимирович
МУДРАК Олег Васильович
МУЗИКА Віктор Романович
МУЗИНСЬКИЙ Олександр Миколайович
МУРДЗА Віталій Володимирович
НЄМКОВ Олександр Сергійович
НИЗИЦЬКИЙ Ростислав Олегович
НІКІТЕНКО Костянтин Юрійович
НОВОСЯДЛО Юрій Володимирович
НОМЕРОВСЬКИЙ Максим Павлович
ОВДІЄНКО Максим Анатолійович
ОЗЕРОВ Микола Олександрович
ПАВЛЕНКО-КРИЖЕШЕВСЬКИЙ Дмитро Миколайович
ПАВЛОВСЬКИЙ Руслан Іванович
ПАВЛЮК Сергій Леонідович
ПАДИТЕЛЬ Валерій Борисович
ПАЛАМАР Святослав Ярославович
ПАЛІЙЧУК Сергій Віталійович
ПАСТЕРНАК Олег Петрович
ПАСТУХ Олександр Володимирович
ПАШКО Лев Валерійович
ПІННЕР Шон
ПІПЕНКО Олександр Анатолійович
ПІСКОВЕЦЬ Вадим Олегович
ПЛАТОШКІН Юрій Олегович
ПОЛІЩУК (ПТАШКА) Катерина Олександрівна
ПОЛУПАНОВ Максим Анатолійович
ПОЛЯКОВ Павло Іванович
ПОНАР Андрій Васильович
ПОНОМАРЕНКО Ігор Вікторович
ПОЩЄВ Микола Андрійович
ПРАВДОЛЮБОВ Іван Сергійович
ПРЕБЕГ Векослав
ПРОКОПЕНКО Денис Геннадійович
ПУЗІКОВ Олександр Юрійович
ПУЧКОВ Борис Михайлов
ПИШНИЙ Євген Валерійович
РЕПЕЦЬКА Зоряна Ігорівна
РОДОЛЄС Олександр Ігорович
РОМАЩЕНКО Андрій Миколайович
РУДЕНКО Іван Васильович
РУССУ Віктор Іванович
РИБАЧОК Андрій Юрійович
СААДУН Брагім
САДИК Олег Анатольович
САЄНКО Олександр Олександрович
САЛАМАТІН Роман Олександрович
САЛІВОН Мирослав Віталійович
САМОЙЛЕНКО Ілля Сергійович
САМОХІН Олег Олександрович
СЕМЕНЕНКО Юрій Євгенович
СЕМЕНЕЦЬ (ЗАРИЦЬКИЙ) Богдан Володимирович
СИДОРЕНКО Михайло Сергійович
СКОРИЙ Віктор Ігорович
СКУМІН Олександр Олександрович
СКУРТОЛ Олександр Романович
СЛЯДНЄВ Артур Ігорович
СОВЕНКО Олег Володимирович
СОВІНСЬКИЙ Сергій Євгенович
СТРАТІЧУК Сергій Миколайович
СТРАШКО Андрій Миколайович
СТРЕБКОВ Олексій Вікторович
СТРУК Максим Володимирович
СТРУТИНСЬКА Валентина Валеріївна
СУМБАТЯН Сергій Радікович
ТАЙ Хюінь Енді
ТИМЧУК Віталій Леонідович
ТОПУЗОВ Олександр Сергійович
ТОСХОПОРАН Олександр Володимирович
ТРАХАНКОВ Володимир Борисович
ТРУБІЧИН Богдан Ігорович
ТИМЧАК Михайло Віталійович
ФІЛІППОВА Олена Олександрівна
ФРОЛОВ Степан Сергійович
ХАРДІНГ Джон
ХІЛІ Ділан
ХІЛЛ Ендрю Джеймс
ХОМЕНКО Олег Сергійович
ХОХЛОВ Сергій Михайлович
ЦЕБРИК Віктор Юрійович
ЧЕПУРКО Олександр Михайлович
ЧЕРЕДНІЧЕНКО Олег Васильович
ЧЕРЕШНЯ Сергій Олександрович
ЧОРНЕНЬКА Анастасія Олегівна
ЧЕРНОБАЙ Юрій Олександрович
ЧЕХ Юрій Олександрович
ЧОЛОВСЬКИЙ Олександр Миколайович
ЧОРНОБАЙ Олександр Олександрович
ШАБРОВ Олександр Миколайович
ШАЛЕПО Сергій Михайлович
ШЕРЕКІН Сергій Євгенович
ШЛЕГА Денис Олексійович
ШУМАКОВ Андрій Володимирович
ШУМОВЕЦЬКА Яна Олексіївна
ЮДІН Сергій Олексійович
ЮРЧАК Юрій Миколайович
ЮРЧИШИН Юрій Олександрович
ЯВОРСЬКИЙ Євген Володимирович
ЯЛИНСЬКИЙ Олександр Васильович
ЯНКОВСЬКИЙ Микола Васильович
ЯРЕМКО Олег Ігорович
ЯСЮК Олександр Михайлович
ЯЦЮК Олександр Миколайович
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українських військовополонених обміняли на народного депутата України, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.
- Український офіцер, підполковник Національної гвардії України, командир Окремого загону спеціального призначення “Азов” Денис Прокопенко з позивним “Редіс” і командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський з позивним “Волина” повернулися до України з полону.
- 21-річна медикиня Катерина Поліщук із позивним “Пташка” звільнена з полону разом з іншими побратимами із “Азовсталі”.
- Українського військовослужбовця, захисника Маріуполя, офіцера управління розвідки полку “Азов” Національної гвардії України Іллю Самойленка з позивним “Гендальф” звільнили з російського полону.