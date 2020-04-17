Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник просить відсторонити його від посади на час розслідування справи про хабарі.

Про це Поворозник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, 14 квітня ЗМІ з посиланням на “джерела в правоохоронних органах та СБУ” поширили інформацію про те, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нібито вимагав через посередника хабар у 125 тисяч доларів (понад 3 мільйони гривень) від представника компанії-забудовника.

Сам Поворозник заперечує, що отримував або вимагав хабаря. Він повідомив, що того дня до його кабінету навідалися співробітники Служби безпеки України. Візит правоохоронців, за його словами, був пов’язаний з тим, що він зустрічався в своєму кабінеті з людиною, яку вважають причетною до злочину. Поворозник був викликаний на допит в якості свідка у п’ятницю, 17 квітня.

Заступник голови КМДА поінформував, що допит не відбувся, але він хоче, щоб “слідство завершилося оперативно, було об’єктивним і прозорим”.

Поворозник запевнив, що “готовий на співпрацю зі слідством”, і повідомив, що звернувся до Віталія Кличка з проханням відсторонити його від посади на час розслідування.

“Щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я прийняв рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства. Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо”, — написав він.