Очільник Луганської області заявив, що у місті Рубіжне не залишилось жодної вцілілої будівлі, а у дворах - кладовища. За його словами, сьогодні Рубіжне можна порівняти з Маріуполем.

Про це Сергій Гайдай написав на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що промислове місто Рубіжне росіяни знищили ущент: немає вцілілих будівель, багато будинків не можливо відновити, а у дворах – кладовища.

“До війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві”, – написав Гайдай.

За його словами, сьогодні місцеві мешканці розділились на три категорії: ті, хто виїхав до більш безпечних регіонів або за кордон; ті, кого примусово вивезли в Росію чи на тимчасово окуповані території Донбасу; ті, що досі перебувають у місті в заручниках кадирівців та живуть у підвалах.

“Розграбовані випалені цегляні коробки – це тепер НАШЕ Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля. Переможемо. Сумніву нема”, – додав голова Луганської ОВА.