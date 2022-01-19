Позаблоковий статус не вберіг Україну від РФ – Василь Химинець

Про це Василь Химинець заявив в інтерв’ю австрійській газеті Kronen Zeitung.
На запитання чому Україна так прагне вступити до НАТО, посол зауважив, що це справа кожної окремої держави.
“Зовнішньополітичний курс є суверенним правом кожної окремої країни. Нинішня ситуація вказує на те, що українці встають вранці і спочатку запитують Москву, чи можуть вони дихати. Ми хочемо стати членом ЄС чи НАТО – це тільки наша справа та справа їх членів. Не Путіна”, – зазначив Химинець.
При цьому він нагадав, що Україна достатньо часу була нейтральною.
“Ми дотримувались нейтральної позиції й позаблокового статусу. І що нам це дало? Путін вже анексував Крим та окупував частину Донбасу”, – зауважив посол.
Він також наголосив, що немає жодних підстав для занепокоєння Путіна щодо присутності НАТО в Україні. І зауважив на шкідливості заяв щодо “розуміння занепокоєння Путіна”.
Окрім цього, Василь Химинець зазначив, що вже настав час припинити вдаватися до умиротворення агресора.
- Нагадаємо, конгресмени-республіканці оголосили про намір внести законопроєкт, котрий дасть змогу оголосити Україну країною НАТО-плюс. Це сприятиме суттєвому збільшенню фінансування військової допомоги летального спрямування.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжуватиме реформи на шляху до членства у НАТО, попри вимоги та погрози Російської Федерації.
- Попередньо Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- У січні 2022 року Україна та Агенція НАТО з комунікації та інформації (NCI Agency) підписали оновлений меморандум про продовження спільної роботи над технологічними проєктами.
- США та НАТО виступили на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
- Також, колишній генеральний секретар НАТО і експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен заявив, що вільний світ має об’єднатися, щоб захистити Україну.
- Окрім цього, Генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс та союзники допоможуть українцям реалізувати право на самооборону у разі ескалації збройної агресії РФ.