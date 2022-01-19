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Позаблоковий статус не вберіг Україну від РФ – Василь Химинець

Новопризначений посол України в Австрії Василь Химинець переконаний, що позаблоковий статус країни не може гарантувати безпеку. Новітня історія України демонструє безрезультативність нейтральної позиції та скеровує країну до НАТО.

Середа, 19 січня 2022, 22:05
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Про це Василь Химинець заявив в інтерв’ю австрійській газеті Kronen Zeitung.

На запитання чому Україна так прагне вступити до НАТО, посол зауважив, що це справа кожної окремої держави.

“Зовнішньополітичний курс є суверенним правом кожної окремої країни. Нинішня ситуація вказує на те, що українці встають вранці і спочатку запитують Москву, чи можуть вони дихати. Ми хочемо стати членом ЄС чи НАТО – це тільки наша справа та справа їх членів. Не Путіна”, – зазначив Химинець.

При цьому він нагадав, що Україна достатньо часу була нейтральною.

“Ми дотримувались нейтральної позиції й позаблокового статусу. І що нам це дало? Путін вже анексував Крим та окупував частину Донбасу”, – зауважив посол.

Він також наголосив, що немає жодних підстав для занепокоєння Путіна щодо присутності НАТО в Україні. І зауважив на шкідливості заяв щодо “розуміння занепокоєння Путіна”.

Окрім цього, Василь Химинець зазначив, що вже настав час припинити вдаватися до умиротворення агресора.

Теги: Австрія, Василь Химинець, НАТО, підтримка України, позаблоковий статус

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