Про це повідомляють #Букви.

На засіданні нардепи, зокрема, мають намір розглянути зміни до держбюджету-2020.

Народні обранці також розглянуть законопроєкт “Про захист населення від інфекційних хвороб із запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби”.

Також нардепи повинні розглянути проєкт закону, який передбачає посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.

Серед іншого на порядку денному: друге читання проєкту закону про національну інфраструктуру геопросторових даних, проєкт закону про внесення змін до закону “Про Антимонопольний комітет України” та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету та інше.