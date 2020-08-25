У вівторок, 25 серпня, Верховна Рада України збереться на позачергову сесію, в рамках якої планується розглянути законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Засідання стартує об 11:00.

Воно буде проведено у відповідь на пропозицію президента Володимира Зеленського.

На позачерговій сесії ВР планується розглянути 6 питань:

• проєкт закону про внесення змін до закону України “Про державний бюджет на 2020 рік” (№ 3963); мова йде про документ, який передбачає збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня;

• законопроєкт про внесення змін до статті 6 закону України “Про державний бюджет на 2020 рік” (№ 3659);

• проєкт постанови про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України (№ 3994);

• законопроєкт про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором, а також кредитної угоди між Україною та Національним банком України з одного боку та ЄС як кредитором – з іншого (№ 0063);

• законопроєкт про ратифікацію фінансової угоди “Європейські дороги України III (проєкт “Розвиток транс’європейської транспортної мережі”)” між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0055);

• проєкт закону про ратифікацію фінансової угоди (проєкт “Транспортний зв’язок в Україні – фаза І”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0056).