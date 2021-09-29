Позачергові вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на 27 березня 2022 року. Відповідний проєкт постанови подали до Верховної Ради народні депутати від “Слуги народу“.

Про це повідомила пресслужба політсили.

“Разом із заступником голови комітету, головою підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліною Загоруйко, на виконання рішення комітету, ініціювали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, який зареєстровано за №6116“, – зазначив голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

Проєктом постанови передбачається дати доручення ЦВК та Кабміну стосовно організаційного та фінансового забезпечення проведення позачергових виборів.

Крім того, депутати також зареєстрували проєкти постанов про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області ( №6114) та Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області (№6115).

Нагадаємо, за результатами перших виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, що відбулися 6 грудня 2020 року, мером став Костянтин Павлов. Проте 15 серпня його знайшли мертвим. Тіло чоловіка знайшли на власному подвір’ї.

Слідчі спростували версії про умисне вбивство та інсценування самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Поліціянти та слідчі проаналізували відео з камер спостереження й дійшли висновку, що в ніч перед трагедією Павлов був удома сам. Підтверджень присутності інших людей немає. Постріл стався о 6:45 ранку.