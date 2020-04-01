Колишній міністр охорони здоров'я Уляна Супрун звернулася до Ілона Маска з проханням направити до України апарати для штучної вентиляції легенів, які в Tesla обіцяють надсилати до лікарень по всьому світ.

Про це Уляна Супрун написала в Twitter на сторінці власника компанії Tesla Ілона Маска.

Колишній міністр охорони здоров’я прокоментувала пост Ілона Маска.

“Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров’я України. Україна має гостру потребу в вентиляторах. У нас э лише 3500 в відділеннях інтенсивної терапії, і у нас населення 37 мільйонів. Будь ласка, допоможіть нам!” – написала Супрун.

Маск написав, що компанія Tesla має у своєму розпорядженні додаткові апарати ШВЛ. Компанія готова доставити їх в лікарні по всьому світу.

“Сам пристрій і вартість доставки безкоштовні. Єдина вимога полягає в тому, що апарати необхідні пацієнтам негайно, а не для зберігання на складах. Будь ласка, сповістіть мене або зверніться в Tesla”, – написав Ілон Маск.