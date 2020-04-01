Про це Уляна Супрун написала в Twitter на сторінці власника компанії Tesla Ілона Маска.
Колишній міністр охорони здоров’я прокоментувала пост Ілона Маска.
“Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров’я України. Україна має гостру потребу в вентиляторах. У нас э лише 3500 в відділеннях інтенсивної терапії, і у нас населення 37 мільйонів. Будь ласка, допоможіть нам!” – написала Супрун.
Маск написав, що компанія Tesla має у своєму розпорядженні додаткові апарати ШВЛ. Компанія готова доставити їх в лікарні по всьому світу.
“Сам пристрій і вартість доставки безкоштовні. Єдина вимога полягає в тому, що апарати необхідні пацієнтам негайно, а не для зберігання на складах. Будь ласка, сповістіть мене або зверніться в Tesla”, – написав Ілон Маск.
- Ілон Маск пропонує безкоштовно розіслати по світу апарати ШВЛ.
- Раніше Ілон Маск пообіцяв відновити роботу закритої фабрики в Нью-Йорку, щоб почати там виробництво апаратів для штучної вентиляції легенів.