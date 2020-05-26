Головлікар Олександрівської лікарні Києва Людмила Антоненко заявили, що причиною пожежі в медустанові був підпал.

Відповідний пост Антоненко опублікувала в Facebook.

Як повідомлялося раніше, увечері 25 травня в одному з корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва, куди доставляють хворих COVID-19, сталася пожежа.

За словами головлікаря медзакладу, спочатку передбачалося, що пожежа сталася через замикання проводки, проте ця версія не підтвердилася.

“Первісна версія” коротке замикання проводки “не підтвердилася, зате фахівці визначили, що це був навмисний підпал”, — написала Антоненко.

Вона висловила надію на те, що підпалювач буде знайдений, та поінформувала, що на місці події працює поліція.

Зазначимо, спершу в Держслужбі з надзвичайних ситуацій не повідомляла передбачувану причину пожежі. Наразі на сайті ДСНС повідомляється, що причиною пожежі було “коротке замикання з послідуючим горінням”.

Поліція Києва ще не коментувала подію.