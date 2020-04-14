На території Чорнобильської зони вдалося загасити вогонь, який вирував протягом 10 діб. При цьому, є ще незначні осередки тління.

Про це повідомили в ДСНС України.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов повідомив, що пожежу вдалося загасити, а рівень радіаційного фону зараз в нормі.

“Якщо коротко – пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані які є у нас – в цілому в нормі”, – написав Фірсов.

Він зазначив, що пожежники намагалися загасити вогонь 10 діб.

У свою чергу в ДСНС зазначили, що відкритого вогню в Чорнобильській зоні вже немає, але є ще незначні осередки тління.

4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.

Рятувальники заявили, що труднощі гасіння складаються в підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.

Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.