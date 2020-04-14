Про це повідомили в ДСНС України.
Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов повідомив, що пожежу вдалося загасити, а рівень радіаційного фону зараз в нормі.
“Якщо коротко – пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані які є у нас – в цілому в нормі”, – написав Фірсов.
Він зазначив, що пожежники намагалися загасити вогонь 10 діб.
У свою чергу в ДСНС зазначили, що відкритого вогню в Чорнобильській зоні вже немає, але є ще незначні осередки тління.
4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.
Рятувальники заявили, що труднощі гасіння складаються в підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.
Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.
- Основними причинами загоряння називають: пожежа, яка перекинулася на територію зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області; коротке замикання ліній електропередач в зоні і навмисні підпали.
- 9 квітня правоохоронці вручили підозру 27-річному зловмиснику, який заради забави в декількох місцях підпалив дикорослу траву.
- В результаті пожеж в зоні відчуження ЧАЕС було завдано збитків у розмірі десятків мільйонів гривень.