Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
“На території Новоайдарського району триває гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) і Охтирського (квартали 41, 51) лісництв”, – йдеться в повідомленні.
Також рятувальники повідомили, що евакуювали з житлових будинків с. Смоляниново і дачного кооперативу “Вовче озеро” 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселили.
“Вогонь знищив 23 і пошкодив 36 житлових будинків в с. Смоляниново і знищив 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”. В результаті пожежі підтверджена загибель 5 осіб і 34 людини (з них 15 дітей) були госпіталізовані. За медичною допомогою в лікарню зверталася 71 людина”, – повідомляють в ДСНС.
Орієнтовна площа пожежі становить близько 5 тисяч гектар.
Фото: ДСНС України
- Раніше повідомлялося, що масштабна пожежа в Луганській області поширилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.
- Попередньо загинули чотири і постраждали дев’ятеро людей.
- Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пожежі в Луганській області вдалося локалізувати.
- За однією з версій пожежа могла початися через обстріл бойовиків.
- Вранці 9 липня в Луганській області визначили надзвичайну ситуацію регіонального рівня.