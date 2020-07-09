Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують боротися з пожежами в Луганській області, станом на 08:00 9 липня залишаються два осередки горіння.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

“На території Новоайдарського району триває гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) і Охтирського (квартали 41, 51) лісництв”, – йдеться в повідомленні.

Також рятувальники повідомили, що евакуювали з житлових будинків с. Смоляниново і дачного кооперативу “Вовче озеро” 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселили.

“Вогонь знищив 23 і пошкодив 36 житлових будинків в с. Смоляниново і знищив 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”. В результаті пожежі підтверджена загибель 5 осіб і 34 людини (з них 15 дітей) були госпіталізовані. За медичною допомогою в лікарню зверталася 71 людина”, – повідомляють в ДСНС.

Орієнтовна площа пожежі становить близько 5 тисяч гектар.

Фото: ДСНС України