Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, повністю згоріли 80 дачних будинків садового кооперативу “Вовча яма” і 30 житлових будинків в селі Смолянинове.
“Попередньо 1 особа загинула та 9 осіб ушпиталено до лікарні”, – повідомили в ДСНС.
До гасіння пожежі залучено 361 рятувальник та 85 одиниць техніки. До місця події скеровано 37 автоцистерн з водою і 220 пожежників з чотирьох регіонів – Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Фото: ДСНС
- 5 липня у місті Нова Каховка в Херсонській області сталася пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку.