В Одесі, після пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, були звільнені керівники ДСНС в області

Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

Зокрема, було звільнено начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області і одного з його заступників.

У відповідному указі сказано про звільнення начальника управління генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка.

Тепер, на посаду начальника регіонального управління ДСНС призначено полковника цивільного захисту Вадима Шулюка.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.