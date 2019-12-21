Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

Зокрема, було звільнено начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області і одного з його заступників.

У відповідному указі сказано про звільнення начальника управління генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка.

Тепер, на посаду начальника регіонального управління ДСНС призначено полковника цивільного захисту Вадима Шулюка.

Нагадаємо, внаслідок  пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.

  • 4 грудня, в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі сталася пожежа. Того ж дня студентка коледжу померла у лікарні від отриманих травм.
  • У поліції почали розслідування у справі про пожежу в одеському коледжі. Розглядаються кілька версій початку пожежі: зокрема, загоряння через несправність електропроводки і навмисний підпал.
  • Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, яку підозрюють у службовій недбалості.