Про це повідомили в прес-службі ДСНС.
Зокрема, було звільнено начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області і одного з його заступників.
У відповідному указі сказано про звільнення начальника управління генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка.
Тепер, на посаду начальника регіонального управління ДСНС призначено полковника цивільного захисту Вадима Шулюка.
Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.
- 4 грудня, в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі сталася пожежа. Того ж дня студентка коледжу померла у лікарні від отриманих травм.
- У поліції почали розслідування у справі про пожежу в одеському коледжі. Розглядаються кілька версій початку пожежі: зокрема, загоряння через несправність електропроводки і навмисний підпал.
- Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, яку підозрюють у службовій недбалості.