Пожежа в Чорнобильській зоні за 10 днів уже знищила 12 колишніх сіл, дісталася до території 5 енергоблоку ЧАЕС.

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Як все почалося і де горить

4 квітня вдень ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження і обов’язкового відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва сталася верховалісова пожежа на площі 20 га.

Рятувальники заявили, що труднощі гасіння складаються в підвищеному радіаційному фоні на окремих ділянках.

Станом на 7 квітня, за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, вогонь пройшов близько 35 га землі. Уточнити цифру зараз складно через сильне задимлення.

Фото: dsns.gov.ua

9 квітня поліція евакуювала громадян, які проживають в селищі міського типу Поліське, розташованому на території зони відчуження. На прилеглу територію був обмежений допуск громадян: закриті КПП на кордоні зони відчуження Поліське і Овруч.

Команда “Dronarium Україна” зробила за допомогою дрона вражаючі фото пожежі з висоти пташиного польоту.

Ситуація станом на 13 квітня в Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денісовецького лісництв в Київській області.

До гасіння пожеж залучено 366 осіб та 88 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС.

За словами члена громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження, директора Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко, ситуація критична, адже зараз вогонь рухається у напрямку вітру – до ЧАЕС.

Він додав, що Чорнобильські пожежі гасять вже десятий день, а вогонь, незважаючи на роботу рятувальників, вільно переміщається за вітром, і зараз дістався до міста Прип’ять і небезпечних об’єктів Зони відчуження.

Станом на вечір 13 квітня пожежа в Чорнобильській зоні вже добралася до території 5 енергоблоку ЧАЕС.

Заступник міністра енергетики і захисту навколишнього середовища Олексій Рябчин запевнив, що станом на вечір понеділка загрози об’єктам ЧАЕС немає.

“Станом о 23:00 вогонь не загрожує великим об’єктам, які є в Чорнобилі. Так, вогонь є. Низовий вогонь є, який на листках. Був і вогонь, який перекидався з дерева на дерево, яку гасили літаками. Але зараз об’єкти небезпечні, вони в безпеці”, – додав він.

Рябчин також повідомив, що в Чорнобильській зоні, де триває ліквідація лісової пожежі, пішов довгоочікуваний дощ.

Що знищив вогонь

У ДСНС повідомили, що вогонь знищив вже більше 200 га лісу. Вогнем знищені не тільки ліси, а й 12 віддалених сіл, кладовище. Уже згоріли території колишніх сіл Лелів, Копачі, Поліське, Грезля, Рудня-Грезлянська, Ковшилівка, Варовичі, Буда-Варовичі, Мартиновичі, Смарагдовий, Волхов, Чистогалівка. Згоріла територія військового міста Чорнобиль-2, від пожежі постраждало місто Чорнобиль.

Від пожежі загинули і постраждали сотні тварин. Солому і молоду траву, якій харчувалися тварини, змінили попіл і обвуглена земля.

Причини пожежі

Основними причинами загоряння називають: пожежа, яка перекинулася на територію зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області; коротке замикання ліній електропередач в зоні і навмисні підпали.

6 квітня за фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція цієї статті передбачає штраф від 50 до 120 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.

9 квітня правоохоронці вручили підозру 27-річному зловмиснику, який заради забави в декількох місцях підпалив дикорослу траву. В результаті пожежі були знищені 5 га Котовського лісництва, в атмосферу вивільнилися шкідливі хімічні сполуки.

Фото: kv.npu.gov.uа

Пожежа і радіація

6 квітня Державний науково-технічний центр повідомив, що пожежа в зоні відчуження Чорнобильської АЕС не вплинула на радіаційну ситуацію в Києві і передмісті.

8 квітня киян переконували, що концентрація цезію в повітрі після лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження залишається безпечною.

10 квітня Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки попередив, що повітря, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні, потрапить до Києва, але небезпеки здоров’ю не несе.

За прогнозними розрахунками на 13 квітня, забруднене повітря переважно буде направлене в Північно-східному напрямку, однак, протягом ночі з 13 на 14 квітня, ймовірно, може змінити свій напрямок в сторону Києва.

За прогнозними розрахунками на 13.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас переважно будуть направлені у північно-східному напрямку, проте, впродовж ночі з 13 на 14 квітня імовірно можуть змінити напрямок в сторону м. Києва. pic.twitter.com/0vX9CrwnJj — ДНТЦ_ЯРБ (@SSTC_NRS) April 13, 2020

Збитки від пожежі

В результаті пожеж в зоні відчуження ЧАЕС було завдано збитків у розмірі десятків мільйонів гривень.

Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж станом на 8 квітня підрахував, що вогонь пройшов близько 3,5 тис. га землі. Однак назвати точну цифру поки неможливо через сильне задимлення.

Наразі агентство, профільні міністерства і Кабінет Міністрів працюють над підрахунком грошових збитків.